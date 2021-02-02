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OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomik istikbalimiz ihracatta

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ekonomik istikbalin ihracatla olduğunu belirterek, "Ülkemize yeni ihracatçı firmalar kazandırmak, ihracatımızı ve ticari işbirliklerimizi sürekli olarak geliştirmek zorundayız" dedi.

02 Şubat 2021 Salı 15:09
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OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomik istikbalimiz ihracatta

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile Türkiye genelinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek. 8-9 Şubat tarihinde online olarak başlayacak seminerler yıl sonuna kadar sürecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun destekleriyle düzenlenen dış ticaret bilgilendirme seminerlerinin çok önemli olduğunun ve firmaların mutlaka bu seminerlere katılması gerektiğinin altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ekonomik istikbalin ihracatta olduğunu kaydetti. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 169.5 milyar dolar ihracat yaptığını, Ocak 2021’de ise ihracatını yüzde 2.5 artırdığını vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi:

"Ülkemize yeni ihracatçı firmalar kazandırmak, ihracatımızı ve ticari işbirliklerimizi sürekli olarak geliştirmek zorundayız. Ticaret Bakanlığımız, OSBÜK, TOBB ve TİM iş birliğinde gerçekleştirilecek Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri bu anlamda çok önemli. OSBÜK olarak Türk sanayisinin gelişmesine, ihracatımızın artmasına katkı sunacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca bu seminerlerin düzenlenmesine destek veren Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TİM Başkanımız  İsmail Gülle’ye teşekkür ediyorum."

İlki 8-9 Şubat tarihinde İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde başlayacak seminerlerde; İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri, Türk EXİMBANK ihracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ile E-Ticaret/E-İhracat Uygulamaları başlıkları konuşulacak. Ücretsiz yapılacak seminer sonunda ise katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatOSBÜK Başkanı Kütükcü
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