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OSB’lerdeki elektrik kesintileri üretimi zorluyor

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB’lerdeki elektrik kesintileri üretimi zorluyor

23 Ocak 2022 Pazar 21:11
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OSB’lerdeki elektrik kesintileri üretimi zorluyor

KONYA,(DHA) 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerini değerlendirdi. Üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiği bir dönemde OSB’lerde yaşanan elektrik kesintilerinin sanayicileri zorlamaya devam ettiğinin altını çizen Kütükcü, OSBÜK olarak konuyu yakından takip ettiklerini, Türkiye’den bazı yetkililerin de İran’a giderek sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İran’dan Türkiye’ye gelen doğal gazın 10 gün süreyle kesintiye uğraması ile başlayan elektrik kesintilerinin sanayi üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Kütükcü, “İran doğal gazının ülkemize arzında yaşanan kesinti ile birlikte önce sanayicilerimize, BOTAŞ tarafından doğalgaz kullanımı ile ilgili kapasitelerini yüzde 60 ile sınırlandırmaları yönünde bir karar geldi. Organize sanayi bölgeleri olarak bu süreci yönetmeye çalışırken, hemen ardından TEİAŞ organize sanayi bölgelerimize ortalama üç günü bulan elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda bu süreci yönetmek, sanayicilerimizin üretim kayıplarını minimumda tutmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Ancak buna rağmen şunu biliyoruz ki, üretimin ve ihracatın ivmelendiği bir dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacak” şeklinde konuştu.

TEMENNİMİZ ÜRETİMİN KESİNTİYE UĞRAMADAN PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ

Kütükcü, OSBÜK olarak konuyu çok yakından takip ettiklerini, şu anda Türkiye’den yetkililerin İran gazında yaşanan arz sıkıntısı çözmek için İran’da olduklarını ifade ederek, “Temennimiz, hasar büyümeden, üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönünde” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OSBÜK Başkanı KütükcüOsb
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