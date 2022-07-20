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Online ticaret platformları küresel pazarı 10 milyar doları aşacak

Online ticaret platformlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. The Business Research Company tarafından sağlanan veriler, online ticaret platformlarının oluşturduğu küresel pazarın yıl sonunda 10 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Ticaret platformları, sık sık düzenledikleri özel kampanyalarla pazarı büyütüyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:27
Online ticaret platformları küresel pazarı 10 milyar doları aşacak

İSTANBUL (DHA) 

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sektörün iş modeli hızla değişirken, dünya genelinde ek gelir elde etmek isteyenlerin finansal çözüm yolu da artık online ticaret platformlarından geçiyor. Araştırma şirketi The Business tarafından yayımlanan verilere göre, online ticaret platformlarının yarattığı pazarın büyüklüğü, 2021’de 9,6 milyar dolar olurken, 2022’de 10 milyar doları aşması bekleniyor. Finans dünyasının dijital kasları hızla güçlenirken, yerli yatırımcılar online ticaret platformları aracılığıyla hem yurt dışındaki kullanıcılarla buluşuyor hem de yeni deneyimler ediniyor.  

2015’ten bu yana 130’u aşkın ülkede faaliyet gösteren online ticaret platformu Binomo da Türkiye’deki kullanıcılar için bir günlüğüne VIP statüsünde işlem yapma fırsatı sunuyor. Ek gelir arayışında olanlar için dünya genelinde birçok kampanya düzenleyen platform, 22 Temmuz’da Türkiye’ye özel ücretsiz bir kampanya yapacağını ve kampanyada birçok promosyonun yanı sıra özel turnuvayla finans dünyasını eğlenceli bir ortama dönüştüreceğini duyurdu.  

BAŞARISIZ İŞLEMLERİN YÜZDE 10’U GERİ ALINABİLECEK 

Kampanyaya katılanların farklı varlıkları değerlendirme şansının bulunduğunu aktaran online ticaret platformu Binomo’nun Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, 22 Temmuz’da gerçekleştirecekleri kampanyaya dair şu bilgileri paylaştı:  

"Kampanyaya katılanlar, bir gün boyunca VIP statüsüne sahip olarak ek gelir elde edecek. Happy Hour’lara katılabilecek Binomo kullanıcıları, bir günlüğüne daha yüksek kâra sahip özel varlıklarla işlem yapabilmenin yanı sıra, başarısız işlemlerinin yüzde 10’unu da geri alabilecek.” 

KATILIMCILARA 3 BİN DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU 

Katılımın ücretsiz olduğu kampanya kapsamındaki turnuvanın da katılımcılar için çeşitli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Latif Özdemir, “Kampanyamıza katılan kullanıcılarımıza promosyonlar sunmamızın yanı sıra hazırladığımız özel turnuvayla 3 bin dolarlık bir ödül havuzu oluşturuyoruz. Turnuvada birinci olanlar 450 dolar alacak. Sıralamaların gerisinde yer alanlar ise 30 değerli ödülü kazanma şansı bulacak” dedi. 

KULLANICILAR VIP STATÜSÜNE OTOMATİK OLARAK ERİŞECEK 

Kampanyanın VIP statüsüne geçmeyi düşünenler ve ek gelir elde etmek isteyenler için önemli bir keşif aracı olduğunu aktaran Özdemir, “Herkese açık kampanyamızda, mevcut kullanıcılar otomatik olarak 1 günlüğüne VIP statüsüne sahip olacak. Bu deneyim için ise yatırımcıların 22 Temmuz’da gün sonuna kadar 120 TL’lik ilk fon yatırma işlemini yapması gerekiyor. Kampanyanın ardından VIP statüsüne geçmek isteyenleri ise günün her saati destek veren bir kişisel asistan bekliyor. Finansal Komisyonun A kategorisi üyesi Binomo olarak 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyoruz. Yatırımcılarımızın her birine işlemlerinden önce ticaretin risk barındırdığını, finansal okuryazarlık ve deneyim kazanmaları için sunduğumuz materyalleri hatırlatıyoruz” diye ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Online TicaretKüresel Pazar
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