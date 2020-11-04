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ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ

Türk start-up’ı olan ZZG Tech tarafından geliştirilen LiLa Assist, WhatsApp’tan alışverişe fırsat veren dünyadaki ilk yapay zeka yazılımı oldu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:51
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ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk start-up’ı olan ZZG Tech tarafından geliştirilen LiLa Assist, WhatsApp’tan alışverişe fırsat veren dünyadaki ilk yapay zeka yazılımı oldu.

 Yazılım, WhatsApp’tan üzerinden müşterilerle konuşup siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve atılan konuma ürünü gönderilmesini sağlıyor.

Sosyal ağların ve mesajlaşma platformlarının dijital dünyaya getirdiği yeniliği erken fark eden ZZG Tech, 3 yıllık bir AR-GE sürecinin sonunda LiLa Assist isimli bir yazılım geliştirdi. Anlık mesajlaşma platformlarından gelen müşteri taleplerini, gerçek müşteri temsilcisinden önce karşılanmasını sağlayan LiLa Assist, dünyada ilk defa, WhatsApp’tan alışveriş yapılmasını mümkün hale getirdi.

%100 yerli sermaye ile geliştirilen yazılım ile WhatsApp’tan metinle veya fotoğrafla sorgulanan ürünlere ulaşabiliyor. Ürünün kendisi sistemde yoksa bile LiLa Assist bir içerik arama motoru gibi benzer sonuçlar getirebiliyor. Bu özellik sayesinde ziyaretçilerin alışveriş oranlarını yüzde 2’den yüzde 14’lere kadar yükseltebiliyor. Yazılım yine WhatsApp üzerinden siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve ürünün atılan konuma gönderilmesini sağlıyor.

WhatsApp’tan bir mesaj göndermek yeterli

Web sitelerine kayıt olma, web siteleri ve kullanıcılar arasındaki en önemli engellerden biri olarak kabul ediliyor. Lila Asist’in WhatsApp ile login özelliği sayesinde kullanıcılar platformlarda kolay ve hızlı giriş yapabiliyor. Otomatik kayıt sayesinde kullanıcıların bir WhatsApp mesajı göndermesi yeterli oluyor. Böylece kullanıcılar artık kayıt formlarını doldurmak zorunda kalmıyor. LiLa Assist, kayıt işlemini diyalog akışına dönüştürüyor.

Sanat asistanlar işletmelerin maliyetlerini düşürüyor

Chatbot pazarının büyüklüğünün 2019'da 2,6 milyar dolardan 2024'e kadar 9,4 milyar dolara çıkması ve yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) %29,7 olacağını ifade eden ZZG Tech Kurucu Ortağı Ömer Balkaya; “Günümüzde tüketiciler, bankacılık, finans ve sağlık gibi çeşitli alanlarda yardım için 24 saat hizmet talep ediyor. Şirketler müşterilerin günün herhangi bir saatinde sahip olabileceği soruları yanıtlamak için hızlı bir şekilde Chatbot ve sanal asistanlar geliştirmeye çalışıyor. Binlerce mesaja aynı anda müşteri temsilcilerinin yanıt vermesi günümüz dijital dünyasında çok zor. Hızlı yaşayan ve hızlı tüketen bu toplum düzeninde müşteriler, taleplerinin çok hızlı çözüme kavuşmasını istiyor. Chatbot sayesinde binlerce mesaja aynı anda cevap vermek mümkün hale geliyor. Chatbotlar işletmelerin maliyetlerini düşürdüğünden, yakın dönemde bu alanda önemli bir büyüme gerçekleşecek. ”dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.11.2020 20:56
Anahtar Kelimeler:
ZzgTechLila AssistWhatsAppDünyaZeka
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