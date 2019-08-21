Okul alışverişi internete taşındı, talebin yüzde 70’i Anadolu’dan

İSTANBUL - Online alıveriş sitesi Hepsiburada, müşterilerin alışveriş alışkanlıkları üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, internetten kırtasiye ürünleri görüntülenmesi bir önceki yıla kıyasla yüzde 120 arttı. Vatandaşların kırtasiye malzemelerini internet üzerinden almalarında uygun fiyat, ürün çeşitliği, alışveriş kolaylığı ve taşıma zahmetinin olmaması gibi faktörlerin rol oynadığı belirtildi. Araştırmada, okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu’daki illerden yapıldığına dikkat çekildi.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ ARTIK ONLİNE SATIN ALINIYOR

Önceki yıla göre kırtasiye alışverişi yapma oranının kadınlarda yüzde 15 arttı. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı. Platform üzerinden anaokulu, 1-4’üncü sınıflar, 5-8’inci sınıflar, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ihtiyaca uygun ürünlere kolayca ulaşıldığı aktarıldı.

ONLİNE OKUL ALIŞVERİŞİNDE ANADOLU İLLERİ BAŞI ÇEKİYOR

Araştırmaya göre, en çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Okul alışverişlerinin yüzde 70’i Anadolu’daki illerden yapıldı. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44 olarak belirtildi.

AİLELER SAĞLIĞA UYGUN MALZEME KULLANIMINI, ÖĞRENCİLER GÖRSELLİĞİ ÖNEMSİYOR

Ailelerin okul alışverişlerinde ürünlerin uygun fiyatlı, sağlam ve kullanışlı olması kadar sağlığa uygun malzeme kullanılmış olmasına da dikkat ettiklerini; özellikle matara ve suluklarda ürünün BPA’sız olmasını tercih ettikleri ortaya çıktı. Ergonomi ve uygun malzeme kullanımı özellikleriyle öne çıkan kırtasiye ürünleri ve çantalar ailelerin en çok ilgi gösterdiği ürünler olarak öne çıktı.

Öğrenciler ise satın aldıkları ürünün sevdikleri karakteri barındırmasını istediği bu sebeple çocukların sevdiği çizgi film ve roman karakterlerinin lisanslı ürünleri ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri ve çantaları okul dönemi alışverişlerinde yoğun ilgi gösterdiği belirlendi.

OKUL ALIŞVERİŞİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, okul alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. Sırt çantalarında, modelin yanı sıra çocukların omurga ve iskelet yapılarına zarar vermemek adına dengeli kullanım sağlayan çanta modellerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizildi.

Sırt ve beslenme çantalarının sağlığa zararlı olmayan malzemeden üretilmesi, ihtiyaca yönelik yeterli göz sayısı bulunması, özellikle anaokulu ve ilkokul çantaları için matara gözü olması, farklı hava koşullarına ve minik su kazalarına karşı su geçirmez özelliği de çanta alırken göz önünde bulundurulması aktarıldı.

Kalem, yazı gereçleri ve boyalarda ürünün performansı kadar sağlığa ve çevreye zararlı olmayan ürünlerden üretilmesi ve ergonomisi önem taşıdığı belirtildi. Defterlerde ise estetik kadar, ihtiyaca uygunluğa dikkat etmek gerektiği kaydedildi.