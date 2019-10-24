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Oğuz Isıgöllü: Konsepti olmayan AVM ayakta kalmakta zorlanır

Alışveriş merkezlerinin yaşam merkezi haline gelmesi ve tüketici beklentilerinin değişmesiyle ilgili konuşan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Bir tema etrafında tasarlanan AVM’ler ziyaretçilerinin ilgisini sürekli tutma konusunda daha başarılı. Konsept sorunu olanlar ise bu süreçte zorlanıyor” dedi.

Oğuz Isıgöllü: Konsepti olmayan AVM ayakta kalmakta zorlanır

Alışveriş merkezlerinin yaşam merkezi haline gelmesi ve tüketici beklentilerinin değişmesiyle ilgili konuşan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Bir tema etrafında tasarlanan AVM’ler ziyaretçilerinin ilgisini sürekli tutma konusunda daha başarılı. Konsept sorunu olanlar ise bu süreçte zorlanıyor” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:57
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Oğuz Isıgöllü: Konsepti olmayan AVM ayakta kalmakta zorlanır

İSTANBUL - AVM’lerin sayıca artmasıyla sektörde rekabetin kızışması, müşterilerin ilgisini çekmek için farklılaşma ve ayrışmayı zorunlu bir hale getirdi. Mimariden marka karmasına, lokasyondan sosyal bileşenlere kadar pek çok kulvarda devam eden bu farklılaşma sürecinin temelinde ise AVM’leri yalnızca tüketim değil aynı zamanda kent hayatı içinde bir sosyalleşme mekanı olarak kullanmaya başlayan ziyaretçilerin beklentileri yer alıyor.

“SADECE MARKALARA ULAŞMAK İÇİN AVM’LERE GİDİLMİYOR”

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını Venedik mimarisiyle ziyaretçileriyle buluşturan Venezia Mega Outlet’in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, başarılı bir AVM için iyi yönetimin yanı sıra mimari ve fonksiyonel farklılıklarla yaratılacak konseptlerin oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Isıgöllü, “AVM tasarımı, aslında kurulan iletişim stratejisinin temel taşlarından birini teşkil ediyor. Bir zamanlar güvenli bir ortamda markalara kolaylıkla ulaşmak amacıyla AVM’lere giden tüketiciler alışveriş merkezlerinin sayısı arttıkça farklı arayışlar içerisine girdi. Birçok AVM, ziyaretçilerin ilgisini sürekli kılmak için özellikle eğlence ve yeme-içme kültürünü alışverişle birleştiren farklı stratejiler geliştiriyor. Bu süreçte ise mimarisi ve temasıyla daha ilk adımda diğerlerinden ayrılan AVM’ler daha avantajlı olurken, konsept konusunda kısıtlı kaynakları olanlar geri planda kalabiliyor” dedi.

EĞLENCE MERKEZLERİ İLE AVM’LER AYNI ADRES OLMAYA BAŞLADI

Alışveriş merkezlerinde rekabetin hız kazanmasının sektöre yaradığına değinen Isıgöllü, “İndirimlerin erken başlaması, promosyon çalışmaları, ödeme vadelerinin ileriye atılması da hareketli ve durgun sezon kavramlarını değiştirdi. Outlet AVM olarak bizler projelerimizi indirimli alışveriş üzerine belirliyoruz. Ama bu da artık yeterli değil. İndirimi ve avantajlı fiyatları bir konseptle sunmanız lazım. Alışverişi, eğlence anlayışınız, mimariniz ve ulaşım gibi detaylarla bütünleştirmelisiniz” diye konuştu.

İNDİRİM PANAYIRLARINA İLGİ YOĞUN

Isıgöllü, AVM’lerin farklılaşma ve ayrışma yarışında sosyal ve kültürel programı zenginleştirmenin de önem kazandığını belirtirken, bu noktada ziyaretçilerin tercih ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek gerektiğini vurguladı. Isıgöllü, “AVM olarak yıl boyunca hem farklı konseptlerde hem de her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. Sosyal hayatı canlı tutarken, ziyaretçilerimiz daha da avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilsin diye düzenli olarak indirim panayırları düzenliyoruz. Özellikle indirim panayırlarımız yoğun ilgi görüyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oğuz IsıgöllüAVM
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