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OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris’te imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris’te imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

02 Ocak 2020 Perşembe 12:28
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OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

İSTANBUL - Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili karara göre, OECD İstanbul Merkezi, politika araştırması yapacak, rekabetçîlik için politika tasarımı ve bu politikaların uygulanması için kapasite inşa edecek.

OECD enstrümanları, araçları ve emsal değerlendirmeleri, emsal öğrenimi ve politika diyalogu gibi metodolojilerin yayılması ile bölgesel programların kapasitesini artırarak OECD’nin ana drtaklarını da içerecek şekilde, ortakların OECD standartlarına yaklaşmasına yardım edecek.

Merkez, uygun etkinlikler organize ederek, diyalogu geliştirerek ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ile hâlihazırda var olan bölgesel inisiyatifleri daha da destekleyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma ÖrgütüMutabakat Zaptı
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