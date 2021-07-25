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Noterliklerde, 436 milyon liralık işlem hacmi

Noterliklerde 'güvenli ödeme sistemi' ile 436 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti

25 Temmuz 2021 Pazar 17:32
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Noterliklerde, 436 milyon liralık işlem hacmi

ANKARA (DHA) 

Adalet Bakanlığı'nın geçen yıl şubat ayında uygulamaya koyduğu noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle, yaklaşık 1,5 yılda 4 bin 328 işlem yapıldı. Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi de 436 milyon lira oldu.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi’ uygulamasının yaygınlaşarak sürdüğü belirtildi.

'DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR'

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bin 763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uygulama ile birlikte vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle birlikte noterliklerde 4 bin 328 işlem yapıldı. Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 436 milyon 19 bin lira olarak gerçekleşti. Ayrıca kredi kartıyla yapılan 4 milyon 725 bini aşkın işlemde 1 milyar 310 milyon liralık işlem yapıldı. Böylelikle noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Noterlik ödemeGüvenli ödeme Sistemi
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