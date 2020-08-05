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Niğde'de erkenci elma hasadı

Niğde'de 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadına başlandı. İl genelindeki elma üretiminin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma, 1,5 ile 2,5 lira arasında satılıyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
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Niğde'de erkenci elma hasadı

NİĞDE - Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Türkiye'nin 'elma deposu' kentlerinden olan Niğde'de 'yaz elması' olarak bilinen erkenci elma hasadının başladığını belirtti. 'Yaz elması'nın rekoltenin yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydeden Baş, "Erkenci elma tadı güzel, pazar cazibesi olan bir ürünümüz. İlimizde toplu olarak değil de dağınık şekilde yetiştirilmektedir. Yaz elma üretimi normal elma üretimimizin yüzde 10’una tekabül etmektedir" dedi. 

Erkenci elmanın kilosunun pazarda 1,5 ile 2,5 lira arasında alıcı bulduğunu dile getiren Baş, "Normal elmalardan yaklaşık 2 ay önce hasat edilen erkenci elmaları topluyoruz ve şu an için hem ürünün kalitesi hem de miktarı umut verici. İlimizde normal elma rekoltesinin yüzde 10’unu oluşturan erkenci elma da hasadımız yapılıyor. Üreticiler fiyattan memnun kalmamaları durumunda elmalarını soğuk hava depolarında muhafaza edebilirler" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yaz ElmasıNiğdeHasad
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