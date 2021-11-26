Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
713.62
DOLAR
12.48
STERLİN
16.65
EURO
14.11
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Bitlis İl Özel İdaresi'nden...
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...
Marmara Üniversitesi Akademik Personel alacak
Marmara Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız" dedi.

26 Kasım 2021 Cuma 10:39
8 Okunma
Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili Twitter hesabından grafikli açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinin sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Nebati, "Türkiye ekonomi politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir. Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON, KÜRESEL ÇAPTA ORTAYA ÇIKAN DÖNEMSEL BİR SORUNDUR'

Nebati, ekonomideki en büyük sorunun cari açık olduğunu belirterek, "Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur. Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur. Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir" dedi.

'TL'YE YAPILAN MANİPÜLATİF ATAKLAR EKONOMİMİZE CİDDİ ZARARLAR VEREMEZ'

Bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntının olmadığını dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer, bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de milletimiz ile el birliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız. Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş 'yüksek faiz, düşük enflasyon' politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakan YardımcısıNureddin NebatiKurEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Züccaciyede 2022 hedefi; 6.5 milyar dolar ihracat
Züccaciyede 2022 hedefi; 6.5 milyar dolar ihracat
Konya Ovası’nda 'yetersiz yağış' endişesi
Konya Ovası’nda 'yetersiz yağış' endişesi
"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz"
"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz"
Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak
Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
Pandemide çay içildi, tüketim kişi başı 4 kiloya çıktı
Pandemide çay içildi, tüketim kişi başı 4 kiloya çıktı
Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama
Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı
Bakan Pakdemirli: Türkiye küçükbaş varlığında Avrupa'da 1'inci sırada
Bakan Pakdemirli: Türkiye küçükbaş varlığında Avrupa'da 1'inci sırada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma