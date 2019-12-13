Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110788
ALTIN
273.638
DOLAR
5.7826
STERLİN
7.7529
EURO
6.4612
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz...
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden...
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
Yunus Parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü
3+1 Zombili galası
3+1 Zombili galası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nazmi Durbakayım: 2020’nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü için 2019’un muhasebe yılı olduğunu söyleyerek, konut almak için bugünün en doğru zaman olduğunu dile getirdi. Durbakayım, “Stoklar eriyor, maliyetlerimiz yüzde 70’e kadar yükseldi o yüzden 2020 sonuna doğru konut fiyatları yüzde 45 artacaktır” dedi.

Nazmi Durbakayım: 2020’nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü için 2019’un muhasebe yılı olduğunu söyleyerek, konut almak için bugünün en doğru zaman olduğunu dile getirdi. Durbakayım, “Stoklar eriyor, maliyetlerimiz yüzde 70’e kadar yükseldi o yüzden 2020 sonuna doğru konut fiyatları yüzde 45 artacaktır” dedi.

13 Aralık 2019 Cuma 11:51
5 Okunma
Nazmi Durbakayım: 2020’nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak

İSTANBUL - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü için 2019 yılını değerlendirerek, 2020’ye yönelik beklenti ve hedeflerini anlattı.

“DAHA BÜYÜK FATURA ÖDEYEBİLİRDİK”

2019 yılının inşaat sektörü için muhasebe yılı olduğunu söyleyen Durbakayım, 2004’ten beri tempomuz çok yüksek, devamlı üretim ve satış var. 2019 belli başlı nedenlerden dolayı duraklama yılı oldu. Duraklama yılında bütün sektör oyuncuları muhasebesini yapmaya başladı. Biz 5-10 yıl aynı tempoyla üretmeye devam etseydik daha büyük bir fatura ödeyebilirdik” dedi.

“DÜZENLEMEYLE SEKTÖRE DİSİPLİN GELECEK”

2019 yılında yaşadıkları sorunları sıralayan Durbakayım, oyuncuların asıl işinin inşaat olmaması, sektöre girince kalmamaları bize çok büyük zarar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle artık önüne gelen müteahhit olamayacak. Dolayısıyla sektöre disiplin gelecek. Ayrıca müteahhitlerin her yere konut yapmasıyla bugün stok dediğimiz fazla konut oluştu. Bunlar stok değil, doğru yapılmamış projelerdir, yine aynı düzenlemeyle bu sorun da disipline edilecek. Bunların hepsini 2019 yılında yaşadık” diye konuştu.

“2020’DEN UMUTLUYUZ”

2020 yılından çok umutlu olduklarını vurgulayan Durbakayım, “Çünkü bizim en büyük rakibimiz olan mevduat faizleri düştü. Döviz kurları yükselmiyor. Böyle olunca alıcılar gayrimenkule yönelecek. Daha doğru projeler yapacağız. Hiçbir taraf mağdur olmayacak. Şu anda konut stoğu ciddi anlamda azaldı. Konut fiyatlarına zam gelmedi, eski fiyatlardan satışlar oluyor. Yeni yapılan konutların fiyatı da yeni olacağı için eski konutlar daha rahat satılacaktır” ifadelerini kullandı.

“EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN”

Yeni yılda konut fiyatlarına artış beklediklerini vurgulayan Durbakayım, “Maliyetlerin yüzde 50 ile 70 oranında arttığı bir dönemde hala eski fiyatlarla konut alabiliyorsanız doğru zamandır. Konut fiyatlarında artış bekliyoruz. Çünkü yeni yapılan konutlarda eski fiyatlar geçerli olmayacak. Fiyat artışları yavaştan başladı, 2020’de artış devam edecek. 2020’nin sonunda ise bugünkü rakamlarına üzerine yüzde 45 civarında bir zam gelecektir. O yüzden ev almayı düşünen hiç düşünmeden bugün alsın. Hakikaten konuta ihtiyacı olanlar bu fırsatı kaçırmasın” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DurbakayımInşaat Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2.06 trilyon dolara ulaştı
Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2.06 trilyon dolara ulaştı
BKM: Ödeme kartları güncel uluslararası standartlarla korunuyor
BKM: Ödeme kartları güncel uluslararası standartlarla korunuyor
Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü
Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü
Silvan Barajı 2021'de su tutmaya hazır hale gelecek
Silvan Barajı 2021'de su tutmaya hazır hale gelecek
Pegasus Medine ve Batum’a uçacak
Pegasus Medine ve Batum’a uçacak
Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar
Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"
"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans