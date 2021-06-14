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MÜSİAD’DAN ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ’NE ZİYARET VE BAŞKAN’DAN GÖNÜL COĞRAFYASI VURGUSU. 

MÜSİAD BURSA ŞUBESİ BAŞKAN NİHAT ALPAY LİSE GÖNÜL ELÇİLERİNİ YETİŞTİRİYOR.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:20
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MÜSİAD’DAN ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ’NE ZİYARET VE BAŞKAN’DAN GÖNÜL COĞRAFYASI VURGUSU. 

MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimini ve eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile beraberindeki heyet, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen eşliğinde liseyi gezerek, öğrencilerle yemek yedi ve sohbet etti. Ziyarette konuşan MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin Türkiye ile diğer ülkeler arasında gönül köprüsünün inşa edilmesi noktasın daönemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Başkan Nihat Alpay sözlerini şöyle sürdürdü Lisemiz gönül coğrafyası diye tanımladığımız ülkelerde gelen Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyor. Hem mimarisi hem de yönetimiyle çok güzel bir eser olmuş. Bursa’mızda uluslararası seviyede, her branşta eğitim veren böyle bir lisenin varlığı geleceğimiz olan evlatlarımızın yetişmesi ve ülkemizin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığı kanaatindeyim. Buradaki öğretmenlerimiz ve müdürümüze emekleri için teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun dedi. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de MÜSİA Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederken, lisenin mevcut öğrenci sayısı, faaliyetlerine ilişkin sunum yaparak MÜSİAD heyetini bilgilendirdi.

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