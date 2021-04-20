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MÜSİAD’DAN İHH’YA ERZAK YARDIMI..

20 Nisan 2021 Salı 14:27
110 Okunma
MÜSİAD’DAN İHH’YA ERZAK YARDIMI..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini iletilmek üzere erzak yardımında bulundular. Ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Ramazan ayında hayırlara vesile oluyoruz. MÜSİAD, Üyelerinin hayırlarını İHH gibi kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bir çalışma başlattı. İçinde bulunduğumuz hem Ramazan hem de pandemi şartlarına uygun düşen bir davranış biçimi. Bu anlamda hem üyelerimize hem de böyle bir hayır işine aracı olan kurumlarımıza hasseten teşekkür ediyorum dedi. MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin yardımlarında büyük memnuniyet duyduklarını, bugüne kadarolduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da şunları söyledi: Mübarek Ramazan ayındayız. İHH olarak, özellikle Bursa’mız ve ülkemiz genelinden başlamak üzere tüm coğrafyalarda mazlum ve mağdurlara ulaştırılmak üzere yardım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalara hem hayırseverler hem de sivil toplum kuruluşları katkı sağlıyorlar. Bugün de MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin gıda yardımı kolilerini kabul ettik ve en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. 

MÜSİAD Bursa Şubesi yönetiminin İHH Bursa Şubesine ziyareti, yardım çalışmalarına yönelik konuların görüşülmesi ile tamamlandı

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MÜSİADDAN İHHYA ERZAK YARDIMI..
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