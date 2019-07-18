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Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği

Yerli üretimin kriz yaşadığı bir dönemde, Muğlalı üreticilerin yüzü gülüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi” projesi kapsamında, yerel üreticiye önemli teşvik sunuluyor. 15 milyondan fazla süs bitkisini üreterek, belediyeye satış yapan çiftçiler ise memnuniyetlerini, “Cumhuriyetin ilk yılları gibi” sözleriyle dile getiriyor.

Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği

Yerli üretimin kriz yaşadığı bir dönemde, Muğlalı üreticilerin yüzü gülüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi” projesi kapsamında, yerel üreticiye önemli teşvik sunuluyor. 15 milyondan fazla süs bitkisini üreterek, belediyeye satış yapan çiftçiler ise memnuniyetlerini, “Cumhuriyetin ilk yılları gibi” sözleriyle dile getiriyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:49
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Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği

HABER MERKEZİ

MUĞLA

Narenciye, tütün, arpa, buğday, zeytin gibi pek çok ürünle Türkiye’de tarımsal ekonomiye önemli katkı sağlayan Muğla’da, büyükşehir belediyesi yerel üretimi yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Alım Garantili Süs Bitkisi”, “Koku Vadisi” , “Tıbbi aromatik bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi” , “MELSA” ,  “Tarım Laboratuvarı” ve “Kurutma Tesisi” projeleriyle şehrin dört bir yanında üreticiyi teşvik ederek, yerel üretime yeniden hayat veriyor.

ÜRETİCİYE ALIM GARANTİSİ

Köyceğiz’e bağlı Beyobası Mahallesinde hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi Projesi”, 2015 yılı Mart ayında uygulanmaya başlandı. Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 2 sera olarak başlatılan ve şu an 24 serada üretimi devam eden 15 milyondan fazla süs bitkisi, ilk etapta Muğla Büyükşehir Belediyesinin peyzaj çalışmaları için satın alınırken bugün, Muğla’nın 13 ilçesinin yanı sıra Burdur, Isparta, Antalya, Afyon gibi illere de satılıyor.  

KOKU VADİSİ

Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzalayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de hayata geçirdiği “Koku Vadisi” projesi kapsamında da, tarımsal üretim sıkıntısı çeken bölgelerde fide dağıtımı yapılıyor. Tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğinin desteklendiği projede ilk etapta, 27 dönüm araziye bin 850 lavanta fidesi dikildi. Belediye ayrıca üreticiye 100 bin adet kekik, adaçayı ve biberiye fidesi teslim etmeyi amaçlıyor. 

YEREL TOHUM MERKEZİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik olarak ayrıca, “Yerel Tohum, Ulusal Güç” sloganıyla Yerel Tohum Merkezi’ni de hayata geçirdi. Muğla’ya özgü yerel tohumların kaybolmaması ve genetik çeşitliliğinin aratılması amacıyla 2016 yılında açılan merkeze bugüne kadar, 774 yerel tohum bağışlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, kuruluşundan bugüne, hem tohum envanteri açısından, hem çalışma şekli bakımından hem de bünyesinde barındırdığı 3 laboratuvar (Tohum Test Laboratuvarı, Tıbbi-Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı) bakımından Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olma özelliğine sahip. Belediye bu merkezle, genetik mirasın garanti altına alınmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu laboratuvarda yapılacak çalışmalarla sadece yerel tohumlar değil; narenciye, armut, incir vb. yerel meyve grupları ve bölgede endemik olarak yetişen doğal bitkiler de koruma altına alınacak. Merkez, her yaş grubundan öğrencilere ve ilgili vatandaşlara yerel tohum ve tıbbi-aromatik bitkiler hakkında eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

  

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaçiftçiALIM GARANTİLİ SÜS BİTKİSİ DESTEĞİönce Vatan
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