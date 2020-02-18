MİSİAD`TAN VİYANA BAŞKONSOLOSU ASİP KAYA`YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

HABER: DİNÇER KARACALAR





MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Sökmen ve beraberinde Doğu Avrupa Koordinatörü ve Avusturya Temsilcisi Heval Sural, Macaristan Temsilcisi Mecnun Yağar, Çekya Temsilcisi Günter Peltzeder ve Slovakya Temsilcisi Rasim Sural İle beraber Avusturya Viyana Başkonsolosu Asip Kaya `yı makamında ziyaret ederek Plaket takdim ettiler.



Sökmen, Viyana Başkonsolosu Sayın Asip Kaya `yı Avrupa ülkelerindeki başkanlarımız ile makamında ziyaret ederek. MİSİAD Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımız Feridun Öncel adına Viyana Başkonsolosu Sayın Asip Kaya `ya Plaket takdim ettik.. Başaralı bir çalışması ile Viyana Şehrinde Türklerin gönlünde taht kuran Viyana Başkonsolosu Sayın Asip Kaya `ya başarılar diliyorum. Dedi