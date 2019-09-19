Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

İSTANBUL - GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak olan, 2020 model tasarım tekneler, dünya ve Türkiye tanıtımı yapılacak çok özel modeller ve son teknoloji ekipman ile aksesuarların yer alacağı fuarda, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200’ün üzerinde tekne satışa çıkacak. Fuarda fiyatları 60 bin liradan başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı’na bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere toplam 60 bin ziyaretçi bekleniyor.

Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen ve toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200’ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak. Ziyaretçiler beğendikleri tekneyi deniz üzerinde test edebilecek.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ayrıca, seminerler, kitap imza günleri, paneller ve workshoplar da olacak. Kurulan özel etkinlik alanında çocuklar için yelken eğitimlerinin yanı sıra uzaktan kumandalı tekne yarışları da düzenlenecek.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, üyelerin de katılacağı fuarın sektöre satış ve tanıtım anlamında ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Kıran, Türkiye’nin gemi ve yat üretimindeki başarısının altını çizerek fuarı destelediklerini aktardı.

Fuarda tanıtımı yapılacak bazı tekneler şöyle:

Top Leisure firması, 2018’de yılın teknesi seçilen Sun Odyssey 440 ve yılın teknesine aday gösterilmiş Sun Odyssey 490 modellerinin devamı olan ‘Sun Odyssey 410’ modelinin tanıtımını yapacak.

Turmarin, Fountaine Pajot Motor Yacht, MY 44 katamaran modeliyle fuara katılıyor. Tekne, güvenli seyir performansı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkıyor. Teknede, geniş flybridge, panoramik salon camları ve master kabine bağımsız geçiş gibi birçok özellik bulunuyor.