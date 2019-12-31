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MİLLİ EĞİTİM`DEN HAYIRSEVER İŞ ADAMI HÜSEYİN KIRAN’A PLAKET

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer tarafından Kılıçkıran Otomotiv Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayır Sever iş Adamı Hüseyin Kıran `ın Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunda yapmış olduğu Müzik atölyesi sınıfını tam donanımlı donatımını yapımından dolayı TEŞEKKÜR PLAKETİ takdim ettiler.

MİLLİ EĞİTİM`DEN HAYIRSEVER İŞ ADAMI HÜSEYİN KIRAN’A PLAKET

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer tarafından Kılıçkıran Otomotiv Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayır Sever iş Adamı Hüseyin Kıran `ın Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunda yapmış olduğu Müzik atölyesi sınıfını tam donanımlı donatımını yapımından dolayı TEŞEKKÜR PLAKETİ takdim ettiler.

31 Aralık 2019 Salı 10:46
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MİLLİ EĞİTİM`DEN HAYIRSEVER İŞ ADAMI HÜSEYİN KIRAN’A PLAKET

HABER:  DİNÇER KARACALAR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer tarafından Kılıçkıran Otomotiv Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayır Sever iş Adamı Hüseyin Kıran `ın Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunda yapmış olduğu Müzik atölyesi sınıfını tam donanımlı donatımını yapımından dolayı TEŞEKKÜR PLAKETİ takdim ettiler.

Yağcı, Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran a Eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı Okul Müdürü Ökkeş Hançer ile Beraber Teşekkür plaketi takdim ettik. Yapmış olduğu örnek davranışından dolayı Hüseyin Kırana yeniden teşekkür ediyorum.

Kıran, Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkâmil Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer `e teşekkür ediyorum. Bu Teşekkür Plaketini takdim ettiklerinden dolayı. Ben ve şirketim her zaman gücümüzün yettiği kadar eğitim ve öğretime destek vereceğiz. Dedi.

ABDULLAH YİĞİT- GAZİANTEP

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