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Meyve suyu, salça tesisi ihale edilecek

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14 Mart 2021 Pazar 10:48
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Meyve suyu, salça tesisi ihale edilecek

S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu için ihaleye çıkıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, işin kapsamı şartname konu başlıklarında belirtilen 200/Ton/ Gün Hammadde İşlemeli Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi’ne ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içermektedir.

İlanla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Meyve SuyuSalça TesisiMeyve Suyu KonsantresiDomates Suyu ÜretimiAntalya
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