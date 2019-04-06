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Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranın yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranın yüzde 2,65 olarak belirlendiğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranın yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranın yüzde 2,65 olarak belirlendiğini duyurdu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 12:15
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Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı açıklaması

 İstanbul, (DHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Kredi Kartı İşlemlerinde 2019 Yılı İkinci Çeyreğinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu" başlığı ile yaptığı açıklama şöyle; "1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" 

DHA

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MbKrediFaizOranAçıklamaönce Vatan
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