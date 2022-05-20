Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.394,06
ALTIN
948,42
DOLAR
15,98
STERLİN
19,95
EURO
16,91
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 167,3 milyar dolar, vadeye göre uzun vadeli kredi borcunun 159,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun ise 7,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

20 Mayıs 2022 Cuma 11:07
Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı

Merkez Bankası'ndan mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu hakkında yapılan açıklamada, "Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 167,3 milyar dolar olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar azalarak 159,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 394 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir" denildi.

Bankaların kredi borçlanması, tahvil ihracı borçlanması, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmalarına ilişkin uzun ve kısa vadeli verilerin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar azalışla 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 343 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 290 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 484 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 92 milyon dolar artışla 975 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun, önceki yıl sonuna göre 828 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 405 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,7'sinin dolar, yüzde 33,8'inin Euro, yüzde 1,6'sının Türk Lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,5'inin dolar, yüzde 37'sinin Euro, yüzde 17,2'sinin Türk Lirası ve yüzde 4,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir. Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."

Anahtar Kelimeler:
TcmbMerkez BankasıÖzel SektörKrediBorç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici güven endeksi 67,6 oldu
Tüketici güven endeksi 67,6 oldu
Varlık şirketleri şikayetleri artıyor
Varlık şirketleri şikayetleri artıyor
TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  
TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  
MEHMET ÖNAR  ‘Gözümüzü Avrupalı turiste çevirdik’
MEHMET ÖNAR  ‘Gözümüzü Avrupalı turiste çevirdik’
RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI
RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI
Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek
Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek
“Enflasyon ve rayiçler yükseldi diye kiracı tahliye edilemez”
“Enflasyon ve rayiçler yükseldi diye kiracı tahliye edilemez”
Değerli taşları yüksek doğrulukla analiz eden sistem Türkiye'ye getirildi
Değerli taşları yüksek doğrulukla analiz eden sistem Türkiye'ye getirildi
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi