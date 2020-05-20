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Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye genelinde konut fiyatları, Mart ayı itibarıyla yıllık reel olarak yüzde 2.82 yükseldi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:57
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Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi açıklandı

Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları aylık bazda yüzde 1.37 ve yıllık bazda da nominal olarak yüzde 15.01 yükseldi ve bunun sonucunda, konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 2.82 arttı.

Merkez Bankası'nın, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.37 oranında artarak 125.41 düzeyine yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, fiyatlar Mart'ta aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.33, 1.38 ve 1.22 yükseldi.

Böylece fiyatlar Mart'ta yıllık bazda da, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 11.71, 14.85 ve 16.36 yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıKonut Fiyat Endeksi
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