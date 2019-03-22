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Merkez Bankası'ndan flaş haber

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan flaş haber

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 16:29
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Merkez Bankası'ndan flaş haber

Merkez Bankası'nın, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

DHA

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Merkez Bankası
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