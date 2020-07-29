Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar

"2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8,9 olacağını, 2021’de ise 6,2 ye geriledikten sonra yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2020 ve 2021 yılı enflasyonlarını yukarı yönlü güncelledik. 2020 yılı sonu enflasyonunu yüzde 7,4’ten yüzde 8,9 a çektik."

"Enflasyonda Mayıs ve Haziran aylarında beklentilerimizin üzerinde bir gerçekleşme gördük. Sebeplerine indiğimizde birim maliyetlerdeki artışlar ve salgın kaynaklı etkiler öne çıktı."

"Tahminlerimizi Türkiye’de ikinci bir dalga olmayacağı varsayımı altında yaptık. Bir önceki dalgadakine benzer şekilde ekonomilerin kapanmayacağı ve ekonomik faaliyetlerin devamına yönelik bir yaklaşım var dünyada da. Normalleşme süreci başladı, gelişmeler olumlu. Salgın ile ilgili belirsizliklerin halen yüksek olduğu bir dönemdeyiz. "

"2020 ve 2021 yılı enflasyonlarını yukarı yönlü güncelledik. 2020 yılı sonu enflasyonunu yüzde 7,4’ten yüzde 8,9 a çektik. 2021 yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 5,4’ten 6,2' ye çektik."

"İlk 6 ayda 20 milyar dolara yakın bir cari açık meydana geldi. Böyle devam etmeyecek, daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz cari açıkta. Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından yeterli olduğunu öngörüyoruz."