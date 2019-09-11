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Merkel: Anlaşmalı bir Brexit için hala şansımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Anlaşmalı Brexit için hala şansımız var” derken diğer yandan Almanya’nın Birleşik Krallık’ın birlikten ayrılma durumuna hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.

Merkel: Anlaşmalı bir Brexit için hala şansımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Anlaşmalı Brexit için hala şansımız var” derken diğer yandan Almanya’nın Birleşik Krallık’ın birlikten ayrılma durumuna hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:18
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Merkel: Anlaşmalı bir Brexit için hala şansımız var

İstanbul, (DHA)

Birleşik Krallık parlementosu, 19 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşmasının onaylanması, aksi durumda Brexit’i üç ay erteleme talebi içeren bir tasarıyı kabul etmesinin ardından 14 Ekim'e kadar süren bir tatile girdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerkelBrexitşansönce Vatan
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