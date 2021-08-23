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Memur maaş zamları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Genel hususlar konusunda bir uzlaşmaya vardık. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:18
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Memur maaş zamları belli oldu

3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi MEMUR- SEN'nin katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MemurMaaşVedat BilginBakan
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