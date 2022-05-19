MEHMET ÖNAR  ‘Gözümüzü Avrupalı turiste çevirdik’

NEDRET HOTUN

Pandemi sonrası turizm sezonu hakkında görüşlerini belirten Mehmet Önar;

‘2 yıl süren zorlu pandemi sürecinin ardından beklentilerimizi yüksekti ve umut doluyduk. Maalesef Rusya- Ukrayna savaşı ve artan ulusal ekonomik koşullar pamuk ipliğine bağlı turizm sektörüne kara bulut gibi çöktü. Özellikle yerli turist beklentisi olan sektör çalışanları sezonun ilk şansı olabilecek Ramazan Bayramı tatilinden umduğunu bulamadı. Bunun sebepleri arasında yüksek akaryakıt fiyatları, artan maliyetler, okulların açık olması gösterilebilir. Rus ve Ukraynalı turistlerden beklentisi düşük olan sektör gözünü Avrupalı misafirlere çevirdi. Mayıs ayı zayıf geçse de yavaş yavaş artan hareketlilik umut verici. Bunların yanında son 2 yıl sektörün tam olarak işlememesi sebebiyle vasıflı çalışan sayısında kayıp olduğundan, şu an sektör çalıştıracak vasıflı eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor’ ifadelerini kullandı.

Uzmanlık alanı Likya Uygarlığı tarihi ve antik şehirlerini tanıtmak olan Önar, Fethiye çıkışlı günübirlik turlarla yerli ve yabancı misafirlere çevrede bulunan tarihi, doğal ve turistik mekanları tanıtıp bilgiler veriyor.