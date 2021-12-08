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MEBRUR TURİZM FARKIYLA SÖMESTR TATİLİ 28 OCAKTA EHLİ BEYTE HZ. ALİ GİDİYORUZ 

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:09
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MEBRUR TURİZM FARKIYLA SÖMESTR TATİLİ 28 OCAKTA EHLİ BEYTE HZ. ALİ GİDİYORUZ 

ABDULLAH YİĞİT-IRAK-ÖZEL HABER

Mebrur Turizm Farkıyla Irak ülkesinin En büyük Turizm Şirketi ile Kerbela Turları Anlaşması yapıldı.

Mebrur Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Şahin, Irak ülkesinde Irak ülkesinin En büyük Turizm Şirketi Ebu Ali ile 2021 / 2022 Sezonu için Kerbela Turları Anlaşmaları için İmza attılar.

Başkan Şahin, Mebrur Turizm Farkıyla Irak ülkesinin En büyük Turizm Şirketi Değerli Dostum Ebu Ali ile Toplantı Gerçekleştirdik 2021 / 2022 Sezonu için Kerbela Turları Anlaşmaları İmzaladık.

Irak Turları için En Donanımlı Oteller ve En Kaliteli Yemek Şirketi İle Çalışacağız. Bizlere Gösterdiği İlgi Alaka Misafir Perverliği için Ebu Ali Turizm Şirketine ve Ekibine Mebrur Turizm Olarak Teşekkür ederiz. Dedi

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MEBRUR TURİZM FARKIYLA SÖMESTR TATİLİ 28 OCAKTA EHLİ BEYTE HZ. ALİ GİDİYORUZ
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