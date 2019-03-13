Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101863
ALTIN
229.774
DOLAR
5.4611
STERLİN
7.1891
EURO
6.1685
Windows 10'da yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı
Windows 10'da yeni bir güvenlik...
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Sultangazi'de kaza
Son Dakika
Sultangazi'de kaza
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

MB: İşgücü piyasası verileri iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ediyor

Merkez Bankası, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti ve işgücü piyasası verilerinin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği uyarısı yaptı.

MB: İşgücü piyasası verileri iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ediyor

Merkez Bankası, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti ve işgücü piyasası verilerinin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği uyarısı yaptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:13
0 Okunma
MB: İşgücü piyasası verileri iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ediyor

İSTANBUL - Merkez Bankası’nın 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu Toplantısı'na ilişkin Toplantı Özeti'nde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.16 arttı ve yıllık enflasyon 0.68 puan gerileyerek yüzde 19.67 oldu.

“Türk lirasında yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha olumlu bir görünümü sınırladı.

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor.

“Yurt içi talep ve ithalattaki yavaşlamaya karşılık mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın son çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümeye yüksek katkısı devam etti.

“Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izliyor. Kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlamayı desteklediği değerlendirildi.

“Küresel enflasyona ilişkin, özellikle gelişmiş ülke işgücü piyasalarındaki olumlu görünüm çerçevesinde ücret kaynaklı yukarı yönlü riskler devam ediyor. Buna karşılık, küresel büyüme görünümündeki zayıflama eğilimi ve enerji fiyatlarındaki seyre bağlı olarak önümüzdeki dönemde küresel enflasyon baskılarının nispeten ılımlı seyredeceği öngörüldü.

“Küresel büyümedeki ivme kaybının belirginleşmesine bağlı olarak, gelişmiş ülkeler para politikası duruşuna ilişkin görünüm bir önceki Para Politikası Kurulu dönemine göre bir miktar daha gevşedi.

“İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıEkonomiDenge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 5.46, euro 6.17
Dolar 5.46, euro 6.17
Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu
Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi
Dünyadan metrekare fiyatları
Dünyadan metrekare fiyatları
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
Dolar 5.44, euro 6.12
Dolar 5.44, euro 6.12
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
Dolar 5.47, euro 6.12
Dolar 5.47, euro 6.12

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans