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MB, faiz oranını sabit tuttu

Merkez Bankası, faiz oranını sabit tuttu

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:14
MB, faiz oranını sabit tuttu

ANKARA (DHA) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi. Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam ettiği ve dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir."Web-1

DHA

Anahtar Kelimeler:
MbMerkez Bankası
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