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MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ile Kolaysoft Teknoloji Kurucu Ortağı Kezban Boztürk arasında imzalanan protokol ile tüm ikinci el motorlu araç satıcıları, e-faturaya Kolaysoft Teknoloji ile geçiş yapıyor.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:09
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
HABER: DİNÇER KARACALAR

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik eden ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükelleflerin e-belgelerini oluşturma, gönderme ve saklama hizmetine yetki verilmiş özel entegratör firmadır.

e-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022 tarihidir. Kolaysoft Teknoloji ve Masfed İşbirliği ile hazırlanan Masfed Fatura mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan bir uygulamadır. Galeri sektöründe dijital dönüşümü sağlayan Masfed Fatura ile tüm ikinci el motorlu araç satıcıları saniyeler içerisinde e-faturalarını oluşturabilecektir. Gelen / giden e-faturalarını kendilerine özel oluşturulmuş bu portal ile görüntüleyebilecekler.

E-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022

GİB’in yayınlamış olduğu tebliğe göre, motorlu taşıt; inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2023 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler,

01.07.2023 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2024 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

c)Ayrıca, e-fatura'ya geçmemiş mükellefler içinde;

vergi mükelleflerine 2 bin TL ve üzeri; vergi mükellefi olmayanlara 5 bin TL ve üzeri kesilecek faturaların da e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Masfed Fatura Çağrı Merkezi: 0850 259 90 90

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Anahtar Kelimeler:
MASFEDAydın ErkoçKolaysoft
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