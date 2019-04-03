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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71 oldu.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71 oldu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayı verilerine göre, TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.7 arttı.

ÜRETİCİ FİYATLARI MART’TA YILLIK YÜZDE 29.64 ARTTI

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 1.58, yıllık yüzde 29.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE Mart’ta aylık yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31.17 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikEnflasyon
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