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Marmaris'te villa fiyatları Cannes ve Barselona ile yarışıyor

Marmaris'te villa fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor

02 Mayıs 2021 Pazar 15:54
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Marmaris'te villa fiyatları Cannes ve Barselona ile yarışıyor

Muğla (DHA)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle büyükşehirde evlerinde kalanlar hayal kurdukları müstakil ev ve villalara talebi artırdı. Artan talep ve özel villaların az olması nedeniyle fiyatlar İspanya ile Fransa'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma geldiği bildirildi.

Türkiye'nin önde gelen büyükşehirlerinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararları sonrası müstakil bahçeli villa hayali olan aileler harekete geçti. Muğla'nın dünyaca ünlü Marmaris ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerindeki önü deniz arkası ormanlık alanların bulunduğu araziler ile bahçeli villalara talep arttı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır gibi metropollerden gelenler ve gerekse de ilan sitelerini takip ederek gerekse emlakçıları arayarak bilgi almaya başladı. En fazla talep ise Marmaris'in kırsalında bulunan turistik Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt ve Hisarönü mahalleri ilgi gördü. İlanları takip edip emlakçıları arayan büyükşehirdeki vatandaşlar, önü deniz, arkası orman doğa ile baş başa izole olabilecekleri müstakil villaların fiyatlarını soruyor. Bu nitelikte ve SİT alanları ile çevrili ilçenin arazinin az olması, müstakil villalar kısıtlılığı fiyatları artırdı.

İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde müstakil villalar 1,5 milyon ile 8 milyon lira, Fransa'nın Cannes şehrinde 1,5 milyon ile 15 milyon lira arasında satışa sunuluyor. Marmaris'in kırsal turistik mahallerinde 400 metre bahçesi bulunan 3+1 müstakil villalar 1 milyon 750 bin ile 6 milyon lira arasında fiyatlarla alıcılarını bekliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisVilla FiyatlarıCannesBarselona
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