Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102189
ALTIN
224.205
DOLAR
5.3308
STERLİN
7.0010
EURO
6.0943
İlhami Bulut ile şairlik ve Sır Sızıntısı şiir kitabı üzerine
İlhami Bulut ile şairlik ve...
Başakşehir'in kritik haftaları
Başakşehir'in kritik haftaları
Çene tedavisinde İAÜ-Harvard iş birliği
Çene tedavisinde İAÜ-Harvard iş birliği
Apple FaceTime sorununu çözeceğini duyurdu
Apple FaceTime sorununu çözeceğini duyurdu
Samsunspor’un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu
Samsunspor’un yeni teknik direktörü İsmet...

Marketlerin 'patlıcan' kararı fiyatı düşürdü

Bazı marketlerin patlıcan ve biber satmama kararının ardından Antalya Toptancı Hali'nde patlıcanın fiyatı 2 günde 1 lira düştü. Antalya halinde patlıcan 9 liradan işlem görüyor.

Marketlerin 'patlıcan' kararı fiyatı düşürdü

Bazı marketlerin patlıcan ve biber satmama kararının ardından Antalya Toptancı Hali'nde patlıcanın fiyatı 2 günde 1 lira düştü. Antalya halinde patlıcan 9 liradan işlem görüyor.

29 Ocak 2019 Salı 14:42
0 Okunma
Marketlerin 'patlıcan' kararı fiyatı düşürdü

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı zincir marketler patlıcan ve biber çeşitlerini satmama kararı aldı. Kararı değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, marketlerin fiyatlar düşene kadar patlıcan ve biber satmama kararını kendilerine bildirdiklerini söyledi. Kararın ardından biber fiyatlarında değişiklik yaşanmadığını dile getiren Doğan, ancak patlıcanda 2 günde fiyatların 1 lira düştüğünü söyledi. Doğan, "10 liraya Antalya Toptancı Hali'nden çıkış yapan patlıcan dün 9,5, bugün de 9 liradan işlem gördü. Patlıcan son günlerde çok yükselmişti. Müşteri patlıcanın fiyatına tepki gösterdiği, almadığı için de fiyatlar aşağıya çekilmiş olabilir. Nedeni yakın zamanda görürüz" dedi.

GÜNEŞSİZ HAVALAR ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Patlıcan fiyatının esas yükselme nedeninin ağır kış şartları olduğunu belirten Doğan, "Soğuğa çözüm bulabiliyoruz ama havalar son dönemde kapalı geçiyor. Ürünler güneş görmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Hortum zarar verdi ama rutubet ve nem nedeniyle de seralar zarar gördü. Bunun sıkıntıları da ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

HAL FİYATLARI

Türkiye'nin örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya halinde ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

"Domates çeşitleri 3,50- 5 TL, kokteyl domatesi 5 TL, sivri biber 9,5 TL, çarliston biber 9,5 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3,80- 4 TL, patlıcan 9 TL, kabak 5 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 4 TL, lahana 2,5- 3 TL, ıspanak 7 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PatlıcanMarketFiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlıcan ve bibere raf yasağı
Patlıcan ve bibere raf yasağı
Hortum sebze- meyvenin fiyatını artırdı
Hortum sebze- meyvenin fiyatını artırdı
Ekonomi Bakan Pekcan'dan marketler açıklaması
Ekonomi Bakan Pekcan'dan marketler açıklaması
Plastikte ihracat hedefimiz 7 milyar dolar
Plastikte ihracat hedefimiz 7 milyar dolar
58 bin harp ve vazife malulüne ek ödemeler 1 Şubat'ta
58 bin harp ve vazife malulüne ek ödemeler 1 Şubat'ta
 Dolar 5.25, euro 5.99, sterlin 6.92 lirada
 Dolar 5.25, euro 5.99, sterlin 6.92 lirada
Yüksekova'da üretiyorlar, İran ve Irak'a ihraç ediyorlar
Yüksekova'da üretiyorlar, İran ve Irak'a ihraç ediyorlar
Paralı poşet uygulaması e-ticarete yönlendirdi
Paralı poşet uygulaması e-ticarete yönlendirdi
BISTEP başladı
BISTEP başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ