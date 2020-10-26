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Mardin’de kadınlara istihdam desteği

Mardin’in Savur ilçesinde üretime geçen tekstil fabrikası ile yüzde 80’i kadın olmak üzere 2 bin 500 personele istihdam sağlanması hedefleniyor. Savurlu iş insanı Hayrettin Akar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteklediği, toplam maliyeti 47 milyon 500 bin TL değerindeki proje; aynı zamanda LEED sertifikası almaya hak kazanmış bölgenin ilk tekstil fabrikasında üretimde yüzde 80 kadın istihdamını hedefliyoruz” dedi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:27
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Mardin’de kadınlara istihdam desteği

İSTANBUL - İhracat ve üretim ağına katılan Güneydoğu Anadolu’daki son yerlerden biri de 32 bin nüfuslu Mardin’in Savur ilçesi oldu. İngiltere, Hollanda, İsveç, İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya’ya ihracat yapan İzmir merkezli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil, Savur’a 2 bin 500 kişiye istihdam yaratacak bir tekstil fabrikası kurdu. Fabrika üretime başlarken Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, küresel birçok hazır giyim markasının üreticiliğini gerçekleştirdiğini söyledi. Şu an 3 bine yakın personeli ve 200 bin metrekareye ulaşan üretim alanlarıyla Ege Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticileri arasında yer aldığını belirten ve Savur’daki yeni üretim alanında 500 personelle üretime başlayan Akar Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, 2020 yılı son çeyreğinde Savur’daki personel sayısını 900’e, 2021 yılı sonunda ise 2 bin 500’e yükselteceğine vurgu yaptı.
 

“HEDEF YÜZDE 80 KADIN İSTİHDAMI”

Küçülmelerin arttığı bir dönemde, girişken bir politikayla üretim ağlarını genişlettiklerini kaydeden Akar; yeni yatırımlarıyla istihdam ve ihracatta, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi. Hayrettin Akar, “Kontrollü olmak şartıyla, Akar Tekstil koronavirüs döneminde de insan kaynağına yatırım yapmaya devam edecek. İzmir ve Kula’daki tesislerimizde olduğu gibi, Savur’da da nitelikli insan kaynağı oluşturacağız. Önceliğimiz istihdam, istihdamda ise önceliğimiz kadınlar olacak. Firma olarak, İzmir’de olduğu gibi Savur’da da, üretimde yüzde 80 kadın istihdamını hedefliyoruz” diye konuştu.
 

“5 YILDA CİRO HEDEFİ 60 MİLYON EURO”

31 bin metrekare kapalı alanda, ihracat odaklı üretim yapacakları bilgisini veren Akar, “Savur tesisi için 2020 yılında, ayda 250 bin adetlik üretimle yılda 12 milyon euro ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ise ciro hedefimizi 5 katına çıkartarak 60 milyon euro ciro hedefliyoruz” dedi.
 

“FABRİKAMIZ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR”

Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Mardin’in Savur ilçesinde kurulan fabrikaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteklediği, toplam maliyeti 47 milyon 500 bin TL değerindeki proje; aynı zamanda LEED sertifikası almaya hak kazanmış bölgenin ilk tekstil fabrikası. Sürdürülebilir üretim anlayışıyla tüm dünyada otorite olarak kabul edilen ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen LEED Sertifikası, sadece çevre ve insan dostu yapılara veriliyor. Açılımı “Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük” olan LEED Sertifikası’nı, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanan kurumlar almaya hak kazanıyorlar. Binanın çevre ve doğa ile uyumlu olmasının yanı sıra; yüksek iç mekân, hava kalitesi ve arazi-malzeme seçimi gibi birçok kriterler değerlendirilip, üçüncü taraflarca da doğrulanıyor. Silver (Gümüş) düzeyinde derecelendirilen bölgenin LEED Sertifikalı ilk tekstil fabrikası olma özelliği taşıyan Akar Tekstil Savur Fabrikası, çevreci yapısı itibarıyla elektriğini de kendi üretecek”

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinKadınlarIstihdam
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