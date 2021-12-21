DİNÇER KARACALAR

Ülkemizin mali süreçlerinde öncü rolü üstlenen Mali Müşavirler, ekoSMMM ile dijitalleşiyor. Türkiye’nin lider yazılım firması Uyumsoft tarafından, bulut teknolojisi ile geliştirilen web tabanlı ekoSMMM programı, mali müşavirlerin uçtan uca tüm iş süreçlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, 5 yıldır mali müşavirlerin sağ kolu olarak yanlarında yer alıyor.

Mali süreçlerin yükünü çeken mali müşavirlere ücretsiz olarak hizmet veren ekoSMMM, meslek mensuplarını hem lisans bedelleri ve bitmeyen versiyon değişimi gibi ekonomik yükten kurtarıyor, hem mobil yapısı sayesinde mekan ve zaman bağımsız her yerden iş yapabilmelerinin konforunu sağlıyor. Mali Müşavirler için dijital muhasebe programı olan ekoSMMM’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı, Noterler Birliği, e-SGK, İnteraktif Vergi Dairesi, İşkur gibi birçok kurum ile entegrasyonu bulunuyor.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, finansçılar, muhasebeciler ve mali müşavirler, dijital dönüşümlerini başlatarak, verimliliklerini ve üretkenliklerini artırıyorlar. Uyumsoft’un mali müşavirlerin işlerini kolaylaştıran ve mali müşavirlerin sağ kolu olan çözümleri sayesinde, meslek mensupları bürolarını cep telefonlarında taşıyor ve işlerini mobil olarak yapıyorlar. ekoSMMM’ye, mali müşavirlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Mali Müşavirler ekoSMMM ile neler yapabiliyor?

ekoSMMM ile mükelleflerine ait beyanname durumunu tek ekranda hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Ayrıca, mükelleflerinin, firma kartlarını daha önce göndermiş oldukları beyannamelerden saniyeler içinde oluşturabiliyor, bütün beyannamelerini toplu olarak tek ekrandan onaylayabiliyorlar. Mükelleflerine ait tüm beyanname ve tahakkuk bilgilerini e-mail ve WhatsApp yolu ile iletebiliyorlar. Ek olarak, mükelleflerine ait her türlü data, anında merkezi olarak ücretsiz olarak otomatik yedekleniyor.

Mali müşavirler ekoSMMM’de sınırsız kullanıcı açabiliyor ve kullanıcılarına istedikleri yetkileri tanımlayabiliyorlar. Aynı ofiste, tek lisans üzerinden ekiplerinde yer alan birden fazla mali müşavirin Defter Beyan Sistemi’ne bağlanarak kesintisiz işlem yapabilmesini sağlıyor, böylece mükelleflerini hızlı ve kolay bir şekilde takip edebiliyorlar. Ek olarak ilgili ekranlardan personellerine iş atayabiliyor (eksik sözleşme, fiş, personel evrakları gibi) takibini hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorlar.

Kullanıcı dostu ekranlara sahip ekoSMMM’nin çoklu ekran yapısı sayesinde mali müşavirler bir mükellefine ait işlem yaparken, diğer mükelleflerinin bilgilerine ve raporlarına ekran değiştirmeden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Fiş ekranından çıkmadan hızlı ve kolay bir şekilde hesap bakiyelerini görüntüleyebiliyor (mizan, muavin ve hesap özeti) ve raporlayabiliyorlar.

ekoSMMM’nin tam entegrasyon özelliği sayesinde, mükelleflerinin fatura girişlerinden fiş oluşturup beyannameye hızlı ve kolay bir şekilde aktarabiliyorlar. Ayrıca, mükelleflerinin, Uyumsoft e-Uyum portalindeki tüm faturalarını ekoSMMM’ye hızlı ve kolay bir şekilde aktarabiliyorlar. İnteraktif Vergi Dairesi’nden mükelleflerine ait tüm alış ve satış faturalarını, tek tuşla ekoSMMM’ye aktarıp muhasebeleştirebiliyor, ek olarak ikinci sınıf defter tutan mükelleflerine ait e-Belge’leri (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM) e-Uyum portalınden pratik bir şekilde ekoSMMM’ye aktarabiliyorlar. İkinci sınıf defter tutan mükelleflerine ait e-Arşiv Faturaları da, interaktif vergi dairesinden ekoSMMM’ye aktarabiliyorlar.

ekoSMMM sayesinde mükelleflerinin personel kartlarını tek ekran üzerinden kolayca tanımlayabiliyor, personellerine ait çıkış oluşturma, ücret bilgisi değiştirme, kanun numarası değiştirme, banka bilgisi değiştirme işlemlerini tek ekranda toplu olarak yapabiliyor, personellerine ait saatlik, aylık ve günlük bordro düzenleyebiliyorlar. Ayrıca, bordro üzerinden muhasebe fişi ekoSMMM tarafından otomatik oluşturulmaktadır.

Mali müşavirler mükelleflerine düzenleyecekleri e-SMM makbuzlarını ise, ekoSMMM içerisinden ücretsiz oluşturabiliyor, oluşan e-SMM makbuzlarını yine tek ekrandan hem portala, hem de defter beyana gönderebiliyorlar.

Ayrıca, mali müşavirler muhasebe bürolarına ait her türlü borç alacak takibini de ekoSMMM içinden ücretsiz olarak kolaylıkla yapabiliyorlar.

Farklı mali müşavir yazılımlarını kullanan mali müşavirler, isterlerse kullanmakta oldukları yazılımdan ekoSMMM’ye, stok, cari, sabit kıymet, hesap planı bilgilerini kolaylıkla aktarmaktadır.