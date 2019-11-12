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Malatya Şeker Fabrikası'nda 25 yılın rekoru kırıldı

Türkiye'nin, şeker ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'daki Şeker Fabrikası'nda, bu yıl çiftçilerden alınan 264 bin ton şeker pancarı ile son 25 yılın rekoru kırıldı.

Malatya Şeker Fabrikası'nda 25 yılın rekoru kırıldı

Türkiye'nin, şeker ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'daki Şeker Fabrikası'nda, bu yıl çiftçilerden alınan 264 bin ton şeker pancarı ile son 25 yılın rekoru kırıldı.

12 Kasım 2019 Salı 11:36
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Malatya Şeker Fabrikası'nda 25 yılın rekoru kırıldı

MALATYA - Malatya başta olmak üzere Van, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'nin verimli topraklarına ekilen şeker pancarı, bölgenin en büyük şeker fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası'nda işleniyor. Eylül ayında hasada başlanan, ekim ayında toplanan son mahsul, çiftçiler tarafından şeker fabrikasına getiriliyor.

Pancar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor. Toprak ve çamurdan arındırılan ürün, silolara alınıp, kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor. Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılıyor ve banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor. Daha sonra şerbetle işlem gören pancar, difüzyona gönderiliyor. Şerbetleme ve yüksek ısıda kaynatma işlemlerinin ardından ortaya çıkan şeker, kurutularak eleklerden geçiriliyor ve torbalara doldurularak piyasaya verilmek üzere ambara teslim ediliyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor. Günde 6 bin ton şeker üreten tesis ayrıca makinelerinden çıkan basınçlı buharıyla kendi elektriğini kendi üretme özelliğine sahip.

SON 25 YILIN REKORU

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bu yıl 13 Eylül'de pancar alımına başladıklarını, 16 Eylül'de pancar işlemeye başladıklarını anlatarak, "Bugün itibariyle yaklaşık 264 bin ton pancar çiftçilerimizden tesellüm edildi. Bunun 180 bin tonu işlendi. Karşılığında 21 bin ton şeker, 6 bin ton melas, 54 bin ton da yaş küspe elde edildi. Bu sene geçmiş yıllara göre son 20-25 yılın rekoru diyebiliriz. Özellikle pancar fiyatları bu yıl etkili oldu. Bir de en büyük etken, Malatya'da Yazıhan Ovası'nın sulamaya açılmasından dolayı pancarın rekoltesinin yüksek çıkması. Mevsim de pancar açısından çok uygun. Yağışlarda güzel. Çok iyi bir yıl oldu. Malatya Şeker Fabrikası olarak, geçmişte, biz maliyeti yüksek kalitesi düşük pancarlar işliyorduk. Kapıkaya Barajı, Boztepe Barajı ve Recai Kutan Barajı'nın tamamlanmasıyla bu bölgeler sulamaya açıldı, böylelikle de hem kalite hem maliyet açısından gerçekten iyi bir potansiyel yakaladık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Şeker FabrikasıRekor
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