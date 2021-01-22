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Maden suyu sektöründe talep artışı

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, maden suyunda yer alan minerallerin sağlık açısından faydalarının ortaya çıkmasıyla maden suyuna olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi.

22 Ocak 2021 Cuma 13:58
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Maden suyu sektöründe talep artışı

ANKARA - Pandemi sürecinde maden suyu sektörü büyüyen sektörlerin başında yer aldı. Bu doğrultuda kısıtlama günlerinde evde kalan bireylerin sıklıkla tercih ettiği içeceklerin başında maden suyu yer alıyor. Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, maden suyunda yer alan minerallerin sağlık açısından faydalarının ortaya çıkmasıyla maden suyuna olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi. Ercan, silikat mineralini içeren maden sularının Alzheimer ve Parkinson hastalıklarını azaltıcı etkisinin ortaya çıkmasıyla, bu hastalıklardan korunmak isteyen tüketicilerin taleplerinin arttığını belirtti. Türkiye'de 30'u aşkın maden suyu kaynağı bulunduğunu ifade eden Ercan, "Her maden suyunun içerdiği mineral dengesi birbirinden farklıdır. Beypazarı Maden Suyu içerdiği silikat mineralinin miktarı bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Son dönemlerde özellikle silikatlı maden suyu arayışında olan tüketicilerimizden büyük bir talep görmekteyiz. Son bir yılda satış hacimleri yüzde 30 oranında yükseldi. Artan talebi karşılamak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Yeni devreye aldıkları üretim hattıyla artan talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ercan, "Sektör olarak pandemi döneminde ciddi bir talep artışı gördük, artan talebe karşılık vermek için 2020 yılında hizmete aldığımız yeni üretim hattımızın yanı sıra 2021 yılında da yeni üretim hatları açarak halkımızın talebini karşılamak için hız kesmeden çalışmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi ErcanMaden Suyu
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