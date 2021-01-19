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Lojistik sektörü, teknoloji startupları ile dijitalleşiyor

19 Ocak 2021 Salı 19:52
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Lojistik sektörü, teknoloji startupları ile dijitalleşiyor

2025’de 8 trilyon dolara koşan lojistik sektörü, lojistik teknolojisi startupları ile şekilleniyor

Lojistik sektörü, dijital devrimin en yoğun yaşandığı sektörler arasında başı çekiyor. Lojistik, beklenenden daha hızlı dijitalleşiyor ve dönüşüyor. 2025’te 8 trilyon dolara koşan global lojistik sektörü, lojistik teknolojisi startupları ile şekillendiriliyor.

ABD’li lojistik teknolojisi şirketleri Coyote, Convoy, Project44, Next Trucking, CloudTrucks, Flexport, Fourkites, Uber Freight, Çinli Manbang, Hintli Delhivery, Blackbuck ve Rivigo, Brezilyalı CargoX unicorn eşiğini geçen ve hızla büyümeye devam dijital platformlar olarak öne çıkıyor. Örneğin, Çinli Manbang 2019’un son çeyreğinde aldığı 1.9 milyar dolarlık yeni yatırımla 12 milyar dolar değerlemeyi geçti. Avrupa’da ise Uber Freight Europe ve Fransız Everoad’u 2019 içinde sürpriz bir şekilde bünyesine katan ve hızla büyüyen Alman merkezli lojistik teknolojisi şirketi Sennder dikkatleri çekiyor.

Türkiye dahil 5 ülkede faaliyet gösteren ve hızla büyüyen Türk lojistik teknolojisi startup’ı Tırport ve Avrupa’daki rakipleri Sennder, OnTruck, Forto, Shippeo ve InstaFreight birlikte pazarı büyütmeye devam ediyor. Dünyada Tırport’un aralarında bulunduğu lojistik teknolojisi startupları, lojistikteki yeni normalin yeni adresi olmaya aday görünüyor.

Tırport, Avrupa’daki sayılı lojistik teknolojilerinden birisi oldu

Türkiye’nin en büyük lojistik dijital platformu haline gelen Tırport’un arttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çektiğini anlatan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Tırport, sahip olduğu dijital varlıkları ve ulaştığı iş hacmiyle Avrupa’daki sayılı lojistik teknolojilerinden birisi haline geldi. Sahip olduğu teknolojiler ile Tırport, bir yandan lojistik firmalarına yürüttükleri operasyonları uçtan uca tüm dijital platformlardan (iOS/Android/iPAD/Web) dashboardlarla yönetme gücü verirken, diğer yandan yük sahipleri ile güvenilir kamyoncuları gerçek-zamanlı ve konum-tabanlı olarak “Tırport YükCEPte” uygulamasında bir araya getiriyor. Nitekim, her zaman olduğu gibi yeni teknolojileri en hızlı şekilde adapte ederek yaygınlaştıran ve işgücünü bu teknolojiye uyum sağlayacak şekilde geliştirebilenler sektörde rekabet avantajına sahip olmaktadır. Covid-19’un, lojistik alanındaki güncel inovasyon, uçtan uca operasyon yönetimi, gerçek zamanlı ve konum tabanlı nakliye raporlaması vb dönüşümlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladığını ve sektördeki dijitalleşme çalışmalarını birkaç yıl ileri taşıdığını söyleyebiliriz” dedi.

5 yıl içinde lojistik teknolojileri 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekecek

Bilgi çağında inovasyonun kaynağı olan startupların yoğun mercek altında olduğunun altını çizen Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“2019-2020 yıllarındaki gelişmelere göz attığımızda, DHL, J.H.Robinson, Maersk, UPS, FedEx gibi birçok klasik lojistik ve kargo şirketinin, lojistik teknolojilerine milyarlarca dolarlık dev yatırımlar yaptığı gözleniyor. Birçoğu bu maksatla bünyesinde risk sermayesi şirketleri kurmuş durumdadır. Hatta, WalMart, Ikea gibi önde gelen global perakendeciler ile Shell, BP, Saudi Aramco gibi enerji devleri de bu ligde “startup avcısı” olarak göze çarpıyor. Bu şirketler kurdukları girişim sermayesi (venture capital VC) fonlarıyla, konvansiyonel işlerinin geleceğine değer yaratacak, yaptıkları işi yarınlara taşıyacak teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Lojistik firmaları önümüzdeki 5 yıl içinde büyük dönüşümlere sahne olacaktır. 5 yıl içinde sadece lojistik teknolojilerinin 100 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımı kendisine çekmesi bekleniyor. Lojistik teknolojileri dünyada 7 alanda kendini gösterecektir. Bunlar, mobilite, görünürlük ve dijital filo yönetimi, gömülü lojistik teknolojileri, robotik, depo otomasyonları, tedarik zinciri ve akıllı teslimat teknolojileri ile veri analitiği ve otonom sürüş teknolojileri olacaktır” diye konuştu.

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