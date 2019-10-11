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Listede Türkiye de var

En fazla kalifiye iş gücü sorunu yaşayan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var

Listede Türkiye de var

En fazla kalifiye iş gücü sorunu yaşayan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var

11 Ekim 2019 Cuma 12:09
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Listede Türkiye de var

İSTANBUL - Dünyada en çok kalifiye çalışan sıkıntısı yaşayan ülkeler belli oldu. İlk sırada teknoloji devi kabul edilen Japonya yer alırken onu Türkiye ve Yunanistan izledi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen Çin ise en az yetkin işçi sorunu yaşayan ülke oldu.

Hızlı küreselleşme ve teknolojik değişim beraberinde beceri eksikliğini de getirdi. İşverenler yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıken kalifiye eleman en büyük sorun olarak karşılarına çıktı. ABD Merkezli Manpower’ın 43 ülkede 10 veya daha fazla çalışanı bulunan 6 sektördeki 39 bin 195 çalışan ile yaptığı 2018 İşgücü Yetenek Yetersizliği Anketi, şirketlerde yetkin iş gücüne sahip çalışan konusunda en fazla sorun yaşayan ülkeleri belirledi.
 

Japonya, yüzde 89 ile iş hayatında yetkinlik konusunda en fazla sorun yaşayan ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Almanya ise yüzde 51 Batı Avrupa ülkeleri arasında ile en yüksek kalifiye eleman sıkıntısına sahip ülke oldu.
 

Türkiye ve Yunanistan ilk üçte yer almasına rağmen Japonya’nın çok gerisinde kaldı. Donanımlı çalışan konusunda sorun yaşayan ikinci ülke yüzde 66 ile Türkiye olurken, onu yüzde 61 ile Yunanistan izledi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri de yüzde 46’lık oranıyla vasıflı işçi sorunuyla karşı karşıya olan ülkeler arasında yer aldı.

Çin kalifiye işçi tedarikini 2014'ten bu yana önemli ölçüde geliştirdi ve oranını yüzde 24'ten yüzde 13'e düşürdü. Brezilya'nın oranı ise yüzde 63'ten yüzde 34'e geriledi.

İŞTE DONANIMLI ÇALIŞAN SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER

Japonya – yüzde 89

Türkiye – yüzde 66

Yunanistan – yüzde 61

Hindistan – yüzde 56

Almanya – yüzde 51

Amerika – yüzde 46

Fransa – yüzde 29

Birleşik Krallık – yüzde 19

Çin – yüzde 13

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kalifiye Iş Gücü Sorunu Yaşayan ülkelerTürkiye
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