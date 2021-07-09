HABER: DİNÇER KARACALAR



Pandemide dünyada milyonlar işini kaybederken, Lidya Grup’un önceliği çalışanlarının sağlığı ve eğitimi oldu

Geçtiğimiz yıl pandemi ilan edilmesiyle, dünyadaki tüm şirketler, insani ve ekonomik olumsuzlukların ortasında kalarak, farklı yönetim şekillerini ve çalışma koşullarını uygulamak durumunda kaldılar. Planlamaları ve hedefleri boşa çıkaran bu dönemde, öngörülmeyen bir süreçle başa çıkabilecek bir plana sahip olmak dahi çoğu zaman tek başına yeterli gelmedi. İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü), bu yılın Haziran ayında yaptığı bir değerlendirmede, pandemi krizi nedeniyle 2021 yılının ilk çeyreğinde 140 milyon kişinin işini kaybettiğini açıkladı. Raporda, 2019 yılında 187 milyon olan küresel işsizliğin, 2022 yılında 205 milyona ulaşabileceğine dikkat çekildi. İLO yetkilileri, “Pandemi sadece bir halk sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir istihdam krizi ve insani kriz” değerlendirmesinde bulundular. Yıkımınların sürekli olduğu bir dünyada, gelişmeyi odağına alan şirketler gerçekleri olduğu gibi kabul ederek, dünyanın yeni dayattığı gerçeklikte başarılı olabilmek için gerekenleri yapanlar olacaktır.

Lidya Grup’un önceliği çalışanları ve ekosistemi oldu

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, değişen ve dönüşen dünyamıza önderlik eden, sürekli öğrenen ve öğrendiklerini de paylaşan global şirketler grubudur. Pandemi döneminde önceliği, çalışanlarının sağlığı ve eğitimi oldu. Bu kapsamda çalışanlarına uzaktan bağlantı ile çalışabilecekleri bir ortam oluştururken, kendilerini geliştirebilecekleri eğitim fırsatlarını sundu. Tüm dünyanın Covid-19 kaosu yaşadığı bu dönemde, global çapta işten çıkarmalara ağırlık verilmesi ya da insan kaynakları alımlarının durdurulması yaşanırken, Lidya Grup en önemli sermayesinin ve en değerli kaynağının “insan” olduğu bilinci ile hem eğitim çalışmalarına, hem personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelişimi odağına alan şirketlerde “insan kaynaklarının” önemine dikkatleri çeken Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları söyledi:

“Gelişimi odağına alan şirketler, yıkımların dönemsel değil, sürekli olabileceğinin farkındadır ve sadece bugün başarılı olmak için değil, geleceğe de hakim olabilmek için çalışırlar. Günümüzde olağanüstü bir dinamizm de, liderlerin ve yönettikleri ekiplerin ortaya koyabileceği cesaret ile ortaya çıkacaktır. Öngörülebilen bir dünya, algoritma ve denklemlerle başarılı bir şekilde yönetilebilir. Ancak, karmaşık ve öngörülemeyen bir süreçte ise, işine tutkuyla bağlı olan ekiplerin yaşayacağı zorluklar, olası krizler devam etse bile başarılı olmak için yeni yolları keşfetmelerini sağlayacaktır. Lidya Grup, merkezine insanı alan global bir sosyal şirkettir. Sürekli gelişim ve tutku, işbirliği ve ilişkiler, şeffaflık ve açıklık şirketimizin ilkeleri arasındadır. Çalışanlarımıza, ekosistemimize ve çevremize saygı duyarak ve birlikte yaptığımız iş birliği ile, bugün global bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübemiz, kalifiye insan kaynağımız, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile sektörümüzde, Avrupa’nın sayılı birkaç firması arasında yer alıyoruz” dedi.

Lidya Grup, pandemide Call Center ekibini kurdu

Lidya Grup’un en kıymetli sermayesinin insan kaynakları olduğunu ifade eden İnsan Kaynakları Sorumlusu Merve Tan, şunları söyledi:

“Lidya Grup olarak, dijital baskı sektörüne yön veren bir şirketler grubuyuz. En kıymetli sermayemiz insan kaynağımız. Geçirmekte olduğumuz ve daha önce deneyimlemediğimiz pandemi dönemini, beraberlik ruhu ile daha kolay ve sancısız bir şekilde geçirmekteyiz. Nitekim, geçtiğimiz yıl pandemi ilan edilmesinin ardından, çalışanlarımızın adaptasyonu için hazırlık çalışmalarına başladık. Bu dönemde önceliğimiz, hepimizin sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bu sebeple, hızlı şekilde uzaktan çalışma düzenimizi kurduk. Devamında çalışanlarımızın bu zor dönemde yanında olduğumuzu, evlerimizde olsak da hep birlikte olduğumuzu hissettirecek şekilde iletişime büyük önem verdik. Bu süreçte eğitim çalışmalarına hız verdik, örneğin teknik ekibimiz yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitime katıldı. Call Center ekibimizi kurduk, ekibimize bir yıla yakın yoğun bir eğitim verdik, sistem entegrasyonunu hızlıca gerçekleştirdik ve şuan Lidya Grup Call Center’ı aktif olarak çalışmaya başladı. Yine bu süreçte, var olan kadrolarımızı güçlendirmekle birlikte, departmanlara değer katacak yeni insan kaynağı alımlarını sürdürüyor ve sektörün geleceğine yeni insan kaynaklarını kazandırıyoruz. Yaptığımız çalışmaların ardından aldığımız geri dönüşler, bizler için çok değerli oldu. Yaşanılan belirsizliğin içindeki bu süreci, üst yönetimimizin liderliğinde, insan kaynakları departmanının katkıları ve çalışanlarımızın gayretleriyle başarılı bir şekilde geçirmekteyiz” şeklinde konuştu.