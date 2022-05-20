Lidya Grup, Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü kapılarını açtı

Milyon dolarlık makinelerin, dijital deneyimin ve eğitimin üssü olacak

Açılışta bir konuşma yapan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“ Lidya Grup olarak, Xerox, Epson, Efi, Kongsberg global markalarını ve kendi markamız Sutec’i temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz markalar, bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Türkiye’de lideriz ve EMEA bölgesinin sayılı birkaç firmasından birisiyiz. Pandemiden önce müşterilerimizi, her bir global markanın Almanya, İspanya, İngiltere, Belçika gibi yurtdışındaki teknoloji merkezlerine götürüyor ve orada sınırlı bir zaman diliminde yeni teknolojileri deneyimleme imkanı sağlıyorduk. Pandemide seyahat özgürlüğü kısıtlanmasını yaşamamız ve milyon dolarlık makinelerin uygulamalarının zaman sınırlaması olmadan yıl boyunca müşteriler tarafından görülebilmesi için, Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü sektörümüze kazandırma kararını aldık. A rtık, milyon dolarlık makine yatırımı yapacak olan iş insanları, dijital baskı makinelerini ve makinenin çıktılarını kataloglardan görmek yerine, Başakşehir’deki dijital deneyim ve eğitim üssümüzde, istediği zamanlarda yerinde yakından incelerken; fiziki sonuçlarını görerek, değişik aplikasyonları deneyerek ve testlerden geçirerek, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde alabileceklerdir. Başakşehir’deki merkezimizin, s ektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Aynı zamanda s ektörümüzde ilk olan bu uygulamanın, tüm sektöre örnek olacağı düşünüyoruz. Diğer sektör oyuncularının da, benzer yatırımları yapması sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda yatırımımızın, tüm sektöre hem motivasyon, hem de sektörü büyütmek için itici güç oluşturacağını öngörüyoruz. ” dedi.

Sektörde bir ilk, tek çatı altında 5 marka dijital deneyim sunacak

Dijital deneyim ve eğitim üssünün EMEA bölgesinde ilk ve tek olduğunu ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları kaydetti:

“ Şirketimiz bünyesinde bulunan global markaların hepsi baskı olarak gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının, tek çatı altında, yıl boyunca yerinde incelenerek, uygulama sonuçlarının alınabileceği, ülkemizde ve coğrafyamızda ilk ve tek olan böylesine kapsamlı bir merkezi ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Lidya Grup olarak yaptığımız her işte, daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve elde ettiğimiz başarılar şirketimizi ülkemizde ve dünyada zirvede tutmaya devam ediyor.” dedi.

Farklı teknolojilerde, yıl boyunca teknoloji şovu yapacak

Endüstriyel baskı ve kesim makinelerinde farklı teknolojilerin bulunduğunu anlatan Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“ Geleneksel medya malzemelerinin dışında günümüzde; seramik, cam, tekstil, ahşap, taş, deri, duvar kağıdı, metal, parke, ambalaj gibi farklı malzemelerin ve kalınlıkların üzerine dijital baskılar yapılıyor. Temsil ettiğimiz global markalarda, toner bazlı sistemler, su bazlı mürekkep, pigment mürekkep, reçineli mürekkep, uv mükekkep ile uv flatbed, uv roll to rool gibi farklı teknolojiler yer alıyor. Müşterilerimize, temsil ettiğimiz 5 markanın farklı teknolojilerdeki uygulamalarını, eşi benzeri olmayan merkezimizde yıl boyunca sunarak, teknoloji şovu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

İşletmeler, deneme yanılma riski olmadan, yatırım yapacak

Baskı sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu kaydeden Lidya Grup Genel Müdür Yardımcısı Aykut Savbol, şunları belirtti: