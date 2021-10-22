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Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu

22 Ekim 2021 Cuma 11:24
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Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu

DİNÇER KARACALAR

İzmir’de 13- 14 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Ar-Ge, İnovasyon, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda, farklı kategorilerde yılın ödülleri sahiplerini buldu. Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması ödülü Türkiye’nin teknoloji devi Uyumsoft’un oldu. Uyumsoft’un Ödülünü Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı katılımıyla, Ege Kalkınma Derneği tarafından Kaya İzmir Termal Otel Kongre Merkezi’nde yapılan fuara, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Kalkınma Derneği Başkanı Kadir Uçar, Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in aralarında bulunduğu kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

İzmir, teknoloji başkenti olacak potansiyeli taşıyor 

Fuarın açılışında konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Siyasi başkentimiz Ankara, ekonomi başkenti İstanbul. İzmir, teknoloji başkenti olsun. Çünki, bu potansiyeli taşıyor. Un, yağ, şeker var. Helvayı karacak bir ekibe ihtiyaç var.” dedi. 

“Yarını yakalamak ve aşmak” temasıyla kapılarını açan fuarda, 11 panel, 4 konferans, 12 sektör toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleşti. Zirvede düzenlenen “Ulaştırma, İletişim, Dijital Teknolojiler ve İşbirliği Fırsatları” panelinde, Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, panelistler arasında yer aldı. Pandemiyle beraber dijital dönüşümün hızlandığını anlatan Metin, 2020 ile 2023 yılları arasında işletmelerin dijital dönüşüme yaklaşık 7.4 trilyon dolar harcayabileceklerinin altını çizdi. Konuşmasında, akıllı şehirler,  akıllı fabrikalar konularına değinen Metin, bu süreçlerin yol haritası hakkında bilgiler verdi. Geleceğin iş modelinin işbirliği ve ekosistem yapılanması olduğuna da değinen Metin, aynı zamanda uyumAkademi bünyesinde çalışanlara, öğrencilere ve iş dünyasına, uyumERP, e-Dönüşüm uygulamaları, yapay zeka gibi çeşitli konularda sürekli eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. 

Uyumsoft, kurumsal ve dijital iş çözümleri ile işletmelerin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor 

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft, 25’inci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin kurumsal ve dijital iş çözümleri ile uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. İş dünyasının teknolojik dönüşümüne yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modelleri ile rehberlik eden lider teknoloji şirketi Uyumsoft, 250’nin üzerindeki çalışan sayısı ve 1.000’i aşkın iş - çözüm ortağı ile ülkemizin %100 yerli ilk 3 yazılım firması arasında yer alıyor. Yıllık gelirinin %30’nu ar-ge ve inovasyona ayırıyor. 

Uyumsoft, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak, Azerbaycan, İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Arnavutluk, Hindistan, Sırbistan gibi birçok ülkeye geniş ekosistem ailesi ile hizmet veriyor. uyumAkademi’de, yılda 500’e yakın teknoloji ve yazılım ağırlıklı ücretsiz online eğitimler düzenleniyor; iş dünyasına ve gençlere rehberlik ediliyor. 

Uyumsoft Ürün Ailesi 

Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (cloud, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (cloud, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (cloud, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor. Kamu, elektrik ve elektronik, enerji, otomotiv ve yan sanayi, OSB’ler, plastik, ambalaj, elektronik, makine, mermer, ilaç, sağlık, gayrimenkul, eğitim, mağazacılık dahil tüm sektörlerde yer alıyor. 

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Lider ERP Ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoftun Oldu
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