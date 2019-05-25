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Latin Amerika perakende devleri geliyor

Latin Amerika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor

Latin Amerika perakende devleri geliyor

Latin Amerika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:16
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Latin Amerika perakende devleri geliyor

İSTANBUL, (DHA) 

Latin Amerika’nın en büyük perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği yapmak için 28 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor.

Latin Amerika’nın en büyük tedarik ve perakende firmalarının da bulunduğu 16 marka, 28-29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’deki ilgili sektör firmalarıyla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

FİRMALAR İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

“Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı” kapsamında yapılacak olan ikili görüşmelerin Türkiye açısından önemine değinen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Latin Amerika’nın en itibarlı firmalarının ülkemizi ziyaret etmesi ve Türk firmalarıyla buluşması ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor.  Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu görüşmelerden önemli ve büyük hacimli iş birliklerinin doğmasını umuyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Görüşmelerin son derece olumlu geçeceğini yönündeki görüşlerini dile getiren Haluk Okutur, “Latin Amerika insanlarıyla kültürlerimizin benziyor olması nedeniyle olumlu bir etkileşim süreci geçireceğimize ve büyük bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YILLIK İŞ HACİMLERİ 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Türkiye’ye gelecek olan Kolombiya, Panama, Şili ve Venezuela’da iş yapan 16 firma, tedarik ve perakende pazarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Yıllık iş hacimleri 10 milyar doların üstüne çıkan firmalardan Grupo Éxito; Pomona, Ley, Carulla gibi firmaları bünyesine alarak, 2 bin 560 mağazası ve 60 milyondan fazla müşterisiyle Kolombiya'da lider süper market zincirlerinden biri haline geldi. Şirketin 2018 yılındaki toplam satış miktarı 5 milyar doların üzerinde.

1920’de kurulduğu Kolombiya’da yüzde 60’lık pazar payına sahip olan Grupo Nutresa ise 14 ülkede 46 fabrikaya sahip. 2018 yılındaki toplam satış miktarı 3 milyar doların üzerinde.  5 kıtada 81 ülkeye ihracat yapan şirket, 45 bin 160 çalışanıyla tek başına Kolombiya ekonomisinin yüzde 10’unu teşkil ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Latin AmerikaPerakende Devleri
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