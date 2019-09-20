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Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin sayısı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 26.34 azaldı.

Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin sayısı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 26.34 azaldı.

20 Eylül 2019 Cuma 12:21
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Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Ağustos’ta bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25.96 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 14.42 azaldı.

Bunun yanında Ağustos’ta yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 2.61, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4.30 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20.80 azaldı.

Ağustos’ta ayrıca kapanan şirket sayısı yüzde 13.76, kapanan kooperatif sayısı yüzde 51.06 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45.62 azaldı.

Verilere göre yılın ilk sekiz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5.59 atarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.83 ve kapanan kooperatif sayısı da yüzde 18.62 azaldı.

TOBB açıklamasında, "2019 yılı Ağustos ayında Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmemiştir" denildi ve Ağustos ayında kurulan toplam 5,390 şirket ve kooperatifin yüzde 85.03’ünün limited şirket, yüzde 13.28’inin anonim şirket, yüzde 1.65’inin de kooperatif olduğu belirtildi.

Buna göre, şirket ve kooperatiflerin yüzde 43.28’i İstanbul'da, yüzde 10.85’i Ankara'da, yüzde 5.86’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da ise şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

TOBB verilerine göre, Ağustos’ta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 54.43 azaldı. Buna göre, 2019 yılında toplam 53,209 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 45,456 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72.84’ünü, 7,005 anonim şirket de yüzde 27.14’ünü oluşturdu.

TOBB verilerine göre;

“Ağustos ayında kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 541’i Türkiye, 81’i Suriye, 75’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.

“Kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 90’ı anonim, 881’i limited şirkettir. 2019 yılında kurulan şirketlerin 1.011’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553’ü gayrimenkul acenteleri, 441’i lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

“Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82.33’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOBBAğustos AyıKurulan şirket Sayısı
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