Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

İSTANBUL - Çocuklar ve gençler için para farkındalığını artırma amaçlı uluslararası Child & Youth Finance International (CYFI) organizasyonu, her yıl Mart ayında dünyanın pek çok noktasında Küresel Para Haftası etkinlikleri düzenliyor. 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde 169 ülkeden 32 milyon çocuk ve gence eğitimler verildi.



Bu yıl 25 Mart – 31 Mart haftasında gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye ayağına FODER öncülük etti ve FODER tarafından finansal okuryazarlık eğitimleri verildi.



Borsa İstanbul’un açılış gongu; Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya ile FODER Yönetim Kurulu ve finansal okuryazarlık eğitimi alan gençler tarafından Küresel Para Haftası için çalındı.



Gong töreninde konuşan BDDK Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya, ekonominin yalnızca bankacılık veya finansal piyasalar demek olmadığını söyleyerek, ekonominin reel kesiminin de en az finansal sektör kadar önemli olduğunu belirtti.



Ekonomi yönetimi ve BDDK’nın bir yandan bankacılık sektörünün güçlü pozisyonunu korumak için önlemler alırken, diğer yandan reel sektörü destekleme konusuna hassasiyetle yaklaştığını kaydaderek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu anlayışın bir sonucu olarak da geçtiğimiz dönemlerde üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalarımızın finansmana erişim sorunlarını gidermeye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu çabaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğimizi umut ediyorum. Kurumumuz, kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, ülkemizde finansal okuryazarlığın arttırılmasına, tasarruf anlayışının gelişmesine ve finansal hizmetlere sağlıklı bir şekilde erişim sağlanmasına yönelik elinden gelen gayreti göstermekle birlikte, konunun yalnızca yasal uygulamalar ile çözüme ulaştırılacak bir muhteviyata sahip olmadığını, halkımızın ve özellikle çocuklarımızın bilinçlendirilmesinin öncelikli olması gerektiğini düşünmekteyim. Bu kapsamda FODER gibi kuruluşlarımızın bu yöndeki çalışmalarına çok değer atfettiğimizi belirtmek isterim.”



FODER Genel Başkan Yardımcısı Atilla Köksal, Küresel Para Haftası’na ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



“FODER olarak biz, finansal okuryazarlığı sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin temel parametresi olarak görüyoruz. Gençler ve çocuklarda oluşacak tasarruf bilinci ise bu parametrenin en önemli yapıtaşları. FODER olarak akıllı tasarruf etmeyi bilen yeni gençler yetiştirmeyi, finansal okuryazarlık seviyesini artırmayı kalkınmanın önemli temellerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin ekonomik geleceğini genç nesillerin finansal okuryazarlığı belirleyecek.”



OECD’nin de destek verdiği Küresel Para Haftası’nın bu yılki teması, “öğren, biriktir, kazan” olarak belirlendi. Bu tema kapsamında çocuklara ve gençlere erken yaşlardan itibaren maliyet konusunda dikkatli olmalarını sağlayacak zekaya dayalı alışkanlıklar edindirmek hedeflenirken, hayatın ilerleyen yıllarında karşılaşılabilecek finansal sıkıntılar konusunda bilinç oluşturulurken bir yandan da para yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.