Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,983.18
ALTIN
779.43
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
Konya Gıda ve Tarım...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 'Korumalı Türk Lirası Mevduatıyla Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' sloganıyla kamu spotu hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor" dedi.

30 Ocak 2022 Pazar 11:37
'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni yatırım enstrümanlarını tanıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kamu spotu, vatandaşların altın ve kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarına geçişiyle birlikte ülkede yatırım, istihdam ve üretim fırsatlarının artacağına dikkat çekiyor. Geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası olan kamu spotu, toplumun her kesiminden insanı, tasarruflarını değerlendirmesi için korumalı Türk Lirası mevduat hesabına katılmaya davet ediyor. 'Korumalı Türk Lirası Mevduatı'na geçen vatandaşların kazançlı çıkacağına dikkat çekilen kamu spotunda 'Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' vurgusu yapılıyor.

'KIYMET VERİYORUZ'

Kamu spotunda şu ifadeler yer alıyor: "Kıymet veriyoruz. Gece-gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere, kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz. Biz el üstünde tuttuğumuz Türk Lira'mıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun, seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, sen kazan ki Türkiye kazansın!"

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca,  yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirası'na değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın!" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı Kamu SpotuHazine Ve Maliye BakanlığıIletişim BaşkanlığıTcmbTL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
TESK Başkanı Palandöken'den 'elektrik tarifesi' açıklaması
TESK Başkanı Palandöken'den 'elektrik tarifesi' açıklaması
TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı
TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI İBRAHİM HALİL YÖRÜK, RTSO SEÇİMLERİ İÇİN ŞEFFAF ODA ŞEFFAF YÖNETİM SLOGANIYLA DEĞİŞİM STARTI VERDİ. 
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI İBRAHİM HALİL YÖRÜK, RTSO SEÇİMLERİ İÇİN ŞEFFAF ODA ŞEFFAF YÖNETİM SLOGANIYLA DEĞİŞİM STARTI VERDİ. 
Türkiye, “Reshoring” ile 1 trilyon dolarlık ilave üretimi kendine çekebilir
Türkiye, “Reshoring” ile 1 trilyon dolarlık ilave üretimi kendine çekebilir
Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak’ta kapılarını açıyor
Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak’ta kapılarını açıyor
Oktay: Toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı buldu
Oktay: Toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı buldu
"2022 yıl sonu enflasyon tahminini 23,2'ye yükselttik"
"2022 yıl sonu enflasyon tahminini 23,2'ye yükselttik"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma