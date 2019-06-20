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Kruvaziyer gemileri İstanbul'a dönüyor

Kamuoyunda Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesinde sona yaklaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunarak 2020 yılı sonunda tam kapasiteyle hizmete gireceğini açıkladığı projede yapılan binalar şekillenmeye başladı. İstanbul'a uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde 750 yolcusuyla gelen "Regent Seven Seas Vogayer" gemisinin ardından Princess Cruise firması 2020 için İstanbul'u ana limanlarından biri olarak belirledi. Türkiye yapılanmasını yenileyen ve bu nedenle İstanbul'a gelen Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey ""İstanbul, son derece egzotik ve inanılmaz tarihi geçmişe sahip. Buraya gelen insanlar alışveriş yapmak Tarihi sokaklarda gezmek istiyorlar." dedi.

Kruvaziyer gemileri İstanbul'a dönüyor

Kamuoyunda Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesinde sona yaklaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunarak 2020 yılı sonunda tam kapasiteyle hizmete gireceğini açıkladığı projede yapılan binalar şekillenmeye başladı. İstanbul'a uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde 750 yolcusuyla gelen "Regent Seven Seas Vogayer" gemisinin ardından Princess Cruise firması 2020 için İstanbul'u ana limanlarından biri olarak belirledi. Türkiye yapılanmasını yenileyen ve bu nedenle İstanbul'a gelen Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey ""İstanbul, son derece egzotik ve inanılmaz tarihi geçmişe sahip. Buraya gelen insanlar alışveriş yapmak Tarihi sokaklarda gezmek istiyorlar." dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:15
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Kruvaziyer gemileri İstanbul'a dönüyor

İSTANBUL - Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesinde, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Son olarak Proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmişti. İnşaatın 24 aralıksız sürdüğü proje alanında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, limanın 2020 yılı sonunda tam kapasiteli olarak hizmete alınmasının planlandığını açıklamıştı.

PROJE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü proje alanında yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı. Havadan görüntülenen proje alanında binaların deniz altında kalan temellerinin dev çelik borularla desteklendiği görülüyor. Projenin alanında her yerde inşaat işçilerinin ve iş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı görülüyor.

PRİNCESS CRUISE 2020 İTİBARİYLA ANA LIMAN OLARAK BELİRLEDİ

Öte yandan 4 yıldır Cruise gemisinin uğramadığı İstanbul limanına geçtiğimiz günlerde 750 yolcusuyla gelen "Regent Seven Seas Vogayer " adlı geminin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de "Aşk gemisi" dizisiyle tanınan cruise firması Princess Cruies 2020 yılı itibariyle ana limanlarından biri olarak İstanbul'u belirledi. Türkiye yapılanmasının yenilenmesi dolayısıyla düzenlenen toplantıya katılan Princess Cruies Dünya satış başkanı Trey Hickey "Kruvaziyer seyahatlerinde içerisinde en çok ilgi çeken turlar Akdeniz turlarıdır. Akdeniz seyahatleri içerisinde en çok merak edilen destinasyon ise İstanbul. Son derece ekzotik ve inanılmaz tarihi geçmişe sahip bir şehir. İnsanlar burada alışveriş yapmak, tarihi sokaklarda gezmek istiyorlar" dedi.

"GEMİ ŞİRKETLERİ PLANLARINA TÜRKİYE'Yİ ALIYOR"

Bu arada Princess CruiseTürkiye Naivosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı "Türkiye'nin 4-5 yıl sonra yolcu gemilerini ağırlamaya başlaması ekonomi ve moral motivasyon açısından oldukça değerli. Öncelikle İstanbul'un, ardından Kuşadası'nın tekrar devreye girmesi hem Türk yolcuya hem de ülkeye gelecek olan harcama potansiyeli yüksek yabancı müşterilerin memnuniyeti açısından pozitif etki yapacak. Bir çok gemi şirketi bu sene az sayıda turla geliyor. Ancak 2020 ve 2021 için planlarına İstanbul, Kuşadası İzmir, İstanbul ve hatta Bodrum'u almaya başladılar" dedi.

İstanbul limanının tekrar devreye girmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Tolgar Bıyıklı "Liman tam kapasiteli ile hizmete girecek. Ancak Barselona-Atina gibi limanlarla kıyaslandığında kapasite olarak çok yeterli değil. Bir süredir planlanan Yenikapı'ya yapılacak Kruvaziyer limanın da gerçekleşmesiyle onların önüne geçme şansımız var" diye konuştu.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Galataport olarak bilenen Salı pazarı Kruvaziyer  liman projesi tamamlandığında terminal binası eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak. Terminalin bir bölümü yer altına alınacak.  Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.

YAPAN FİRMA 30 YIL İŞLETECEK

Karaköy’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait liman sahasının yenilenmesi projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya çıktı. Proje alanın özelleştirme kararı ilk defa 2002 yılında alındı. 2005 yılında yapılan ihalede en yüksek fiyat Sami Ofer’in ortak olduğu Royal Carribean Cruises konsorsiyumundan geldi. Ancak Danıştay’ın imar planına olur vermemesi sonucunda ihale iptal edildi. Bölgedeki imar değişiklikleri ve kullanım hakkının 30 yıl olarak belirlenmesinin ardından 2013 yılında yapılan yeni ihaleyi 702 milyon dolarla Doğuş Holding kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kruvaziyer GemileriİstanbulTarihi Sokaklar
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