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"Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto para birimlerini “kağıt paranın dijital hali” ve “dijital dönüşüm projesi” olarak tanımladı ve geleneksel bankacılık ve finans oyuncularının kripto para birimlerine katılmasıyla “daha oturmuş bir piyasa” görülebileceğini söyledi.

"Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto para birimlerini “kağıt paranın dijital hali” ve “dijital dönüşüm projesi” olarak tanımladı ve geleneksel bankacılık ve finans oyuncularının kripto para birimlerine katılmasıyla “daha oturmuş bir piyasa” görülebileceğini söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
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"Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

İSTANBUL - "Bitcoin ile 2009 yılında ortaya çıkan ve bugün sayıları binlerce olan Bitcoin’in türevi paralar, bankacılık sistemi içinde dolaşan paralardan farklı olarak, bir nevi kağıt paranın dijital para hali gibiler.

"Kripto paralar, arkasında herhangi bir finans ve devlet kurumu olmadan yazılımın matematiği ve algoritması üzerinden çalışan ve kişiler arasında doğrudan işlem yapılmasına, para gönderimi, depolaması ve transferine imkan sağlayan, blok zincir dediğimiz aracısız, hızlı, kullanıcılarının anonim olduğu ama kayıtların herkese açık olduğu bir altyapı ve işleyiş üzerinden çalışıyorlar.

"Bu anlamda kripto paraların son 10 yıldan beri özellikle Bitcoin’in liderliğinde geldikleri noktaya baktığımızda, bir zamanlar aşağı yukarı 800 milyar dolara kadar çıkan piyasa değeri bugün 300 milyar dolar düzeylerinde.

"Ama kripto para birimleri, bugün itibariyle 300 milyar dolar düzeyinde olan, geleceği olan, giderek devletlerin ve geleneksel finans kurumlarının bu işleyişi benimseyerek kendi kripto para birimlerini çıkarmak için adeta rekabete girdiği ve finansal dünyayı toptan değiştirecek paranın dijital dönüşümü projesi olarak tanımlanabilir.

"Bu kapsamda baktığımızda şu anda 2017-2018 başına kadar neredeyse trilyon dolar seviyesine gelmekte olan kripto para birimleri piyasası, bugün itibariyle yeni bir çıkışla tekrar 18 bin dolardan 3 bin dolara düştü, ama şu anda tekrar 10 bin dolar düzeyine yükseldi.

"Sene sonuna kadar bir şekilde daha önce kırdığı 19 bin 500 dolarlık rekoru tekrar kırmak, hatta onun üzerine çıkabilmek için atılım yapmaya çalışacak ama bu ne kadar gerçek olur bilemeyiz.

"Çünkü kendi kendine çalışan, herhangi bir yaptırıma veya düzenlemeye tabi olmayan adeta bir vahşi piyasa gördüğümüz için de bugün 20 bin dolar, yarın 2 bin dolar, ertesi gün 100 bin dolar gibi mertebelere gidebiliyorlar.

"Burada bu piyasalar büyüdükçe kripto para birimlerinin stabiliteleri ve istikrarı da artacak, geleneksel bankacılık, finans ve merkez bankası gibi devlet oyuncularının da bu oyuna girmesiyle daha oturmuş bir piyasaya kavuşacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı PolatKripto Para Birimleri
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