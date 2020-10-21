Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1220
ALTIN
483.702
DOLAR
7.8260
STERLİN
10.2523
EURO
9.2775
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti

KORONAVİRÜS süreciyle birlikte bahçeli evlere olan talep de arttı. Bu ihtiyaçtan hareketle yola çıkan Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri Projesi’nin yapımında sona yaklaşıldığı açıklandı. Huzzak Yapı ve ArtTech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, insanların artık çok katlı konut projelerinden ziyade daha müstakil ve bahçeli konut projelerine odaklandığını belirtti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:50
2 Okunma
Koronavirüs sonrası ev ihtiyacı da değişti

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep artınca emlak firmaları da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik projeler geliştirmeye başladı. İstanbul’un merkezi noktalarına yakınlığı ve doğal yaşam alanlarıyla kent yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alan Şile’de hayata geçirilen Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri Projesi’nin yapımında ise sona gelindi. Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs süreciyle birlikte bahçeli ev arayışında olanlar için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkan ve yapımı hızlı bir şekilde sürdürülen projede 44 çatı ve bahçe dubleksi konut yer aldığı bildirildi.

Pandemi sürecinin insanların konut tercihlerini değiştirdiğini vurgulayan Huzzak Yapı ve ArtTech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, insanların artık çok katlı konut projelerinden ziyade daha müstakil ve bahçeli konut projelerine odaklandığını belirtti. Yaşanılan pandemi sürecinin insanların konut tercihi yaparken göz önünde bulundurduğu özellikleri de değiştirdiğini kaydeden Demir, “İnsanlar villa, müstakil, bahçeli, geniş balkonlu, peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru gibi nitelikleri olan butik projelere yöneldi. Arama motorlarının verilerine baktığımızda bahçeli ev, villa, müstakil ev gibi aramaların çok arttığını görüyoruz. Şu anda Şile’de yapımını sürdürdüğümüz 44 villadan oluşan Yeşil Vadi Orman Evleri Projemize ve Bodrum’da yapımına başladığımız Hayat Country Projemize gelen yoğun ilgi de bizim açımızdan bu rakamların somut bir göstergesi oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Vadi Orman Evleri’nin sosyal yaşam alanlarıyla çok zengin bir proje olduğunu vurgulayan Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir proje içerisinde müstakil giriş, taş oda ve müstakil bahçe, şömine peyzaj alanları, kapalı havuz, açık fitness alanı, voleybol ve basketbol sahası, kamelyalar açık çocuk parkı, açık otoparklar, doğal fauna, açık binme alanları, köy kulübü, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, doğal gıdaya ulaşım, sağlıklı yaşam, tıbbi aromatik bahçelerin olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiEvKira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 7.86 lirada
Dolar 7.86 lirada
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Kuzeyboru imzası
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Kuzeyboru imzası
Bitcoin 11,700 doları aştı
Bitcoin 11,700 doları aştı
Dolar 7.89 lirada
Dolar 7.89 lirada
Bakan Selçuk: Eylül'de 184,3 milyon TL ödeme yaptık
Bakan Selçuk: Eylül'de 184,3 milyon TL ödeme yaptık
Dolar 7.91 lirada
Dolar 7.91 lirada
Narenciye ihracatına koronavirüs dopingi
Narenciye ihracatına koronavirüs dopingi
Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı
Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma