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Kooperatifçi kadınların ıhlamur ihracatı seferberliği

05 Temmuz 2022 Salı 12:39
Kooperatifçi kadınların ıhlamur ihracatı seferberliği

RİZE - Rize'de, Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile bağlantı kurduğu Suudi Arabistanlı işletmelerden 2 ton ıhlamur siparişi aldı. Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek vinçlerin de kullanıldığı dev ağaçlardan ıhlamur hasadına başladı.

Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile Suudi Arabistanlı işletmelerle bağlantı kurup, 2 ton ıhlamur siparişi aldı. Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek birlikte ıhlamur hasadına başladı. Talebi karşılamak için kendi arazilerinin yanı sıra izin aldıkları eş, dost, akrabalarına ait arazilerdeki ağaçlardan vinçle ıhlamur toplayan kadınlar, kilosunu 300 TL'den ihraç edecek.

‘YOĞUN TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın gelen ıhlamur siparişi ile birlikte ilde çok güzel bir imece başladığını belirterek, "Suudi Arabistan'a ıhlamur ihracatı ile ilgili bir girişimimiz oldu. Bizden 2 ton ıhlamur istiyorlar, en az 400 kilosunun karşılanmasını bekliyorlar. Türkiye genelinde yaptıkları araştırmada en iyi ıhlamur çayının Rize bölgesinde olduğunu tespit etmişler. Bu yüzden de ıhlamur çayı için bu bölgeyi hedeflemişler. Biz de ıhlamur hasat sezonunun gelmesi ile beraber Rize’deki tüm ıhlamur üreticilerine ulaşmaya çalıştık. Şu an yoğun bir taleple karşı karşıyayız” diye konuştu.

‘SEFERBERLİK HALİNDEYİZ’

Bir seferberlik halinde siparişi yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Taşkın, “Biz kendimize ait ıhlamurlarımızın hasadını tamamladık. Şimdi bizimle ıhlamur ağaçlarını paylaşanlara yardımcı olmak için ekibimizle beraber ıhlamur ağaçlarını dolaşıp hasadı yapıyoruz. İnşallah hep beraber 2 tona ulaşmaya çalışacağız. Biz, topladığımız çayları analiz ettirerek kalite ve organikliğini ortaya koyacağız. Şu anda 1 kilo kuru ıhlamur çayımızın taban fiyatı 300 lira olarak belirlendi, kalitesine göre bu fiyatı arttıracak” dedi.

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır da ıhlamur siparişinin yetişmesi için bir seferberlik başladığını söyleyerek, "Karadeniz'in Rize'nin çayı vardı, şimdi de ıhlamur çayı ile ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Pazar’dan toplanan ıhlamurları önce Suudi Arabistan'a içireceğiz, sonra da tüm dünyaya tanıtma amacındayız. Kooperatifimizin kadınları talep edilen ıhlamuru toplayabilmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Bölgedeki tüm ıhlamur üreticilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bu siparişin tamamlanması için herkesin katılımı sağlanıyor. Pazar’da şu anda bu siparişin yetişmesi için bir ıhlamur seferberliği başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

‘İMECE İLE İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ’

Ihlamur hasadına katılan Suzan Kanberoğlu, "Siparişi alır almaz çok yoğun bir tempoya girdik. Şu an tam ıhlamur zamanı, bulabildiğimiz ağaçlara ulaşarak ıhlamurları hasat ediyoruz. Zamanında toplayıp, kurutup ihracata hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Çok yoğun bir destek var, imece ile çalışarak bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.

Sosyal medyadan duyurulan ıhlamur siparişine destek çağrısının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen kooperatif üyesi Gülden Diloğlu da "Öncelikle kendi bahçelerimizdeki ağaçlardan ıhlamur toplayarak işe başladık. Biz bu ihracat haberini sosyal medya hesaplarımızdan duyurunca il genelinden de yoğun bir destek oldu. Kadınlar ıhlamurlarını toplayıp kurutarak bize ulaştırmaya çalışıyorlar. Kendi ıhlamur ağaçlarını toplamayacak olanlarda ‘gelin toplayın’ dediler. Oluşturduğumuz ekiple gidiyoruz, bize verilen o ağaçları topluyoruz. Güzel bir imece ve iş birliği örneği sergiliyoruz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kooperatifçi KadınlarıhlamurIhracat
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